Hoje, 11 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

11 de outubro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Saiba onde e confira quais são os próximos feriados do ano
Arthur Albano
Arthur Albano
Além de outubro contar com um feriado nacional, o dia de Nossa Senhora de Aparecida, o dia 11 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros.

Neste sábado, 11 de outubro de 2025 (11/10/2025), 91 cidades possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil?

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.

Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 11 de outubro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

  • Itauçu (Goiás)
  • Urucânia (Minas Gerais)
  • Água Clara (Mato Grosso do Sul)
  • Alcinópolis (Mato Grosso do Sul)
  • Amambai (Mato Grosso do Sul)
  • Anastácio (Mato Grosso do Sul)
  • Anaurilândia (Mato Grosso do Sul)
  • Angélica (Mato Grosso do Sul)
  • Antônio João (Mato Grosso do Sul)
  • Aparecida do Taboado (Mato Grosso do Sul)
  • Aquidauana (Mato Grosso do Sul)
  • Aral Moreira (Mato Grosso do Sul)
  • Bandeirantes (Mato Grosso do Sul)
  • Bataguassu (Mato Grosso do Sul)
  • Batayporã (Mato Grosso do Sul)
  • Bela Vista (Mato Grosso do Sul)
  • Bodoquena (Mato Grosso do Sul)
  • Bonito (Mato Grosso do Sul)
  • Brasilândia (Mato Grosso do Sul)
  • Caarapó (Mato Grosso do Sul)
  • Camapuã (Mato Grosso do Sul)
  • Campo Grande (Mato Grosso do Sul)
  • Caracol (Mato Grosso do Sul)
  • Cassilândia (Mato Grosso do Sul)
  • Chapadão do Sul (Mato Grosso do Sul)
  • Corguinho (Mato Grosso do Sul)
  • Coronel Sapucaia (Mato Grosso do Sul)
  • Corumbá (Mato Grosso do Sul)
  • Costa Rica (Mato Grosso do Sul)
  • Coxim (Mato Grosso do Sul)
  • Deodápolis (Mato Grosso do Sul)
  • Dois Irmãos do Buriti (Mato Grosso do Sul)
  • Douradina (Mato Grosso do Sul)
  • Dourados (Mato Grosso do Sul)
  • Eldorado (Mato Grosso do Sul)
  • Fátima do Sul (Mato Grosso do Sul)
  • Figueirão (Mato Grosso do Sul)
  • Glória de Dourados (Mato Grosso do Sul)
  • Guia Lopes da Laguna (Mato Grosso do Sul)
  • Iguatemi (Mato Grosso do Sul)
  • Inocência (Mato Grosso do Sul)
  • Itaporã (Mato Grosso do Sul)
  • Itaquiraí (Mato Grosso do Sul)
  • Ivinhema (Mato Grosso do Sul)
  • Japorã (Mato Grosso do Sul)
  • Jaraguari (Mato Grosso do Sul)
  • Jardim (Mato Grosso do Sul)
  • Jateí (Mato Grosso do Sul)
  • Juti (Mato Grosso do Sul)
  • Ladário (Mato Grosso do Sul)
  • Laguna Carapã (Mato Grosso do Sul)
  • Maracaju (Mato Grosso do Sul)
  • Miranda (Mato Grosso do Sul)
  • Mundo Novo (Mato Grosso do Sul)
  • Naviraí (Mato Grosso do Sul)
  • Nioaque (Mato Grosso do Sul)
  • Nova Alvorada do Sul (Mato Grosso do Sul)
  • Nova Andradina (Mato Grosso do Sul)
  • Novo Horizonte do Sul (Mato Grosso do Sul)
  • Paraíso das Águas (Mato Grosso do Sul)
  • Paranaíba (Mato Grosso do Sul)
  • Paranhos (Mato Grosso do Sul)
  • Pedro Gomes (Mato Grosso do Sul)
  • Ponta Porã (Mato Grosso do Sul)
  • Porto Murtinho (Mato Grosso do Sul)
  • Ribas do Rio Pardo (Mato Grosso do Sul)
  • Rio Brilhante (Mato Grosso do Sul)
  • Rio Negro (Mato Grosso do Sul)
  • Rio Verde de Mato Grosso (Mato Grosso do Sul)
  • Rochedo (Mato Grosso do Sul)
  • Santa Rita do Pardo (Mato Grosso do Sul)
  • São Gabriel do Oeste (Mato Grosso do Sul)
  • Selvíria (Mato Grosso do Sul)
  • Sete Quedas (Mato Grosso do Sul)
  • Sidrolândia (Mato Grosso do Sul)
  • Sonora (Mato Grosso do Sul)
  • Tacuru (Mato Grosso do Sul)
  • Taquarussu (Mato Grosso do Sul)
  • Terenos (Mato Grosso do Sul)
  • Três Lagoas (Mato Grosso do Sul)
  • Vicentina (Mato Grosso do Sul)
  • Campina Grande (Paraíba)
  • Cambé (Paraná)
  • Santa Mariana (Paraná)
  • São Jerônimo da Serra (Paraná)
  • Rio Branco do Sul (Paraná)
  • Jucurutu (Rio Grande do Norte)
  • Ibiam (Santa Catarina)
  • Nossa Senhora Aparecida (Sergipe)
  • Pariquera-Açu (São Paulo)
  • Tabapuá (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença

Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.

O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.

Feriados nacionais restantes em 2025

Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:

  • 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida
  • 2 de novembro (domingo): Finados
  • 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
  • 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.

O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.

No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.

