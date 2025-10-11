Hoje, 11 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 11 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga11 de outubro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Saiba onde e confira quais são os próximos feriados do ano
Além de outubro contar com um feriado nacional, o dia de Nossa Senhora de Aparecida, o dia 11 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros.
Neste sábado, 11 de outubro de 2025 (11/10/2025), 91 cidades possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 11 de outubro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):
- Itauçu (Goiás)
- Urucânia (Minas Gerais)
- Água Clara (Mato Grosso do Sul)
- Alcinópolis (Mato Grosso do Sul)
- Amambai (Mato Grosso do Sul)
- Anastácio (Mato Grosso do Sul)
- Anaurilândia (Mato Grosso do Sul)
- Angélica (Mato Grosso do Sul)
- Antônio João (Mato Grosso do Sul)
- Aparecida do Taboado (Mato Grosso do Sul)
- Aquidauana (Mato Grosso do Sul)
- Aral Moreira (Mato Grosso do Sul)
- Bandeirantes (Mato Grosso do Sul)
- Bataguassu (Mato Grosso do Sul)
- Batayporã (Mato Grosso do Sul)
- Bela Vista (Mato Grosso do Sul)
- Bodoquena (Mato Grosso do Sul)
- Bonito (Mato Grosso do Sul)
- Brasilândia (Mato Grosso do Sul)
- Caarapó (Mato Grosso do Sul)
- Camapuã (Mato Grosso do Sul)
- Campo Grande (Mato Grosso do Sul)
- Caracol (Mato Grosso do Sul)
- Cassilândia (Mato Grosso do Sul)
- Chapadão do Sul (Mato Grosso do Sul)
- Corguinho (Mato Grosso do Sul)
- Coronel Sapucaia (Mato Grosso do Sul)
- Corumbá (Mato Grosso do Sul)
- Costa Rica (Mato Grosso do Sul)
- Coxim (Mato Grosso do Sul)
- Deodápolis (Mato Grosso do Sul)
- Dois Irmãos do Buriti (Mato Grosso do Sul)
- Douradina (Mato Grosso do Sul)
- Dourados (Mato Grosso do Sul)
- Eldorado (Mato Grosso do Sul)
- Fátima do Sul (Mato Grosso do Sul)
- Figueirão (Mato Grosso do Sul)
- Glória de Dourados (Mato Grosso do Sul)
- Guia Lopes da Laguna (Mato Grosso do Sul)
- Iguatemi (Mato Grosso do Sul)
- Inocência (Mato Grosso do Sul)
- Itaporã (Mato Grosso do Sul)
- Itaquiraí (Mato Grosso do Sul)
- Ivinhema (Mato Grosso do Sul)
- Japorã (Mato Grosso do Sul)
- Jaraguari (Mato Grosso do Sul)
- Jardim (Mato Grosso do Sul)
- Jateí (Mato Grosso do Sul)
- Juti (Mato Grosso do Sul)
- Ladário (Mato Grosso do Sul)
- Laguna Carapã (Mato Grosso do Sul)
- Maracaju (Mato Grosso do Sul)
- Miranda (Mato Grosso do Sul)
- Mundo Novo (Mato Grosso do Sul)
- Naviraí (Mato Grosso do Sul)
- Nioaque (Mato Grosso do Sul)
- Nova Alvorada do Sul (Mato Grosso do Sul)
- Nova Andradina (Mato Grosso do Sul)
- Novo Horizonte do Sul (Mato Grosso do Sul)
- Paraíso das Águas (Mato Grosso do Sul)
- Paranaíba (Mato Grosso do Sul)
- Paranhos (Mato Grosso do Sul)
- Pedro Gomes (Mato Grosso do Sul)
- Ponta Porã (Mato Grosso do Sul)
- Porto Murtinho (Mato Grosso do Sul)
- Ribas do Rio Pardo (Mato Grosso do Sul)
- Rio Brilhante (Mato Grosso do Sul)
- Rio Negro (Mato Grosso do Sul)
- Rio Verde de Mato Grosso (Mato Grosso do Sul)
- Rochedo (Mato Grosso do Sul)
- Santa Rita do Pardo (Mato Grosso do Sul)
- São Gabriel do Oeste (Mato Grosso do Sul)
- Selvíria (Mato Grosso do Sul)
- Sete Quedas (Mato Grosso do Sul)
- Sidrolândia (Mato Grosso do Sul)
- Sonora (Mato Grosso do Sul)
- Tacuru (Mato Grosso do Sul)
- Taquarussu (Mato Grosso do Sul)
- Terenos (Mato Grosso do Sul)
- Três Lagoas (Mato Grosso do Sul)
- Vicentina (Mato Grosso do Sul)
- Campina Grande (Paraíba)
- Cambé (Paraná)
- Santa Mariana (Paraná)
- São Jerônimo da Serra (Paraná)
- Rio Branco do Sul (Paraná)
- Jucurutu (Rio Grande do Norte)
- Ibiam (Santa Catarina)
- Nossa Senhora Aparecida (Sergipe)
- Pariquera-Açu (São Paulo)
- Tabapuá (São Paulo)
Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida
- 2 de novembro (domingo): Finados
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.