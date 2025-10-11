Hoje, 11 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 11 de outubro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: FERNANDA BARROS

Além de outubro contar com um feriado nacional, o dia de Nossa Senhora de Aparecida, o dia 11 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Neste sábado, 11 de outubro de 2025 (11/10/2025), 91 cidades possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

Leia mais Calendário de setembro de 2025: veja feriados e datas comemorativas Sobre o assunto Calendário de setembro de 2025: veja feriados e datas comemorativas Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 11 de outubro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Itauçu (Goiás)



Urucânia (Minas Gerais)



Água Clara (Mato Grosso do Sul)



Alcinópolis (Mato Grosso do Sul)



Amambai (Mato Grosso do Sul)



Anastácio (Mato Grosso do Sul)



Anaurilândia (Mato Grosso do Sul)



Angélica (Mato Grosso do Sul)



Antônio João (Mato Grosso do Sul)



Aparecida do Taboado (Mato Grosso do Sul)



Aquidauana (Mato Grosso do Sul)



Aral Moreira (Mato Grosso do Sul)



Bandeirantes (Mato Grosso do Sul)



Bataguassu (Mato Grosso do Sul)



Batayporã (Mato Grosso do Sul)



Bela Vista (Mato Grosso do Sul)



Bodoquena (Mato Grosso do Sul)



Bonito (Mato Grosso do Sul)



Brasilândia (Mato Grosso do Sul)



Caarapó (Mato Grosso do Sul)



Camapuã (Mato Grosso do Sul)



Campo Grande (Mato Grosso do Sul)



Caracol (Mato Grosso do Sul)



Cassilândia (Mato Grosso do Sul)



Chapadão do Sul (Mato Grosso do Sul)



Corguinho (Mato Grosso do Sul)



Coronel Sapucaia (Mato Grosso do Sul)



Corumbá (Mato Grosso do Sul)



Costa Rica (Mato Grosso do Sul)



Coxim (Mato Grosso do Sul)



Deodápolis (Mato Grosso do Sul)



Dois Irmãos do Buriti (Mato Grosso do Sul)



Douradina (Mato Grosso do Sul)



Dourados (Mato Grosso do Sul)



Eldorado (Mato Grosso do Sul)



Fátima do Sul (Mato Grosso do Sul)



Figueirão (Mato Grosso do Sul)



Glória de Dourados (Mato Grosso do Sul)



Guia Lopes da Laguna (Mato Grosso do Sul)



Iguatemi (Mato Grosso do Sul)



Inocência (Mato Grosso do Sul)



Itaporã (Mato Grosso do Sul)



Itaquiraí (Mato Grosso do Sul)



Ivinhema (Mato Grosso do Sul)



Japorã (Mato Grosso do Sul)



Jaraguari (Mato Grosso do Sul)



Jardim (Mato Grosso do Sul)



Jateí (Mato Grosso do Sul)



Juti (Mato Grosso do Sul)



Ladário (Mato Grosso do Sul)



Laguna Carapã (Mato Grosso do Sul)



Maracaju (Mato Grosso do Sul)



Miranda (Mato Grosso do Sul)



Mundo Novo (Mato Grosso do Sul)



Naviraí (Mato Grosso do Sul)



Nioaque (Mato Grosso do Sul)



Nova Alvorada do Sul (Mato Grosso do Sul)



Nova Andradina (Mato Grosso do Sul)



Novo Horizonte do Sul (Mato Grosso do Sul)



Paraíso das Águas (Mato Grosso do Sul)



Paranaíba (Mato Grosso do Sul)



Paranhos (Mato Grosso do Sul)



Pedro Gomes (Mato Grosso do Sul)



Ponta Porã (Mato Grosso do Sul)



Porto Murtinho (Mato Grosso do Sul)



Ribas do Rio Pardo (Mato Grosso do Sul)



Rio Brilhante (Mato Grosso do Sul)



Rio Negro (Mato Grosso do Sul)



Rio Verde de Mato Grosso (Mato Grosso do Sul)



Rochedo (Mato Grosso do Sul)



Santa Rita do Pardo (Mato Grosso do Sul)



São Gabriel do Oeste (Mato Grosso do Sul)



Selvíria (Mato Grosso do Sul)



Sete Quedas (Mato Grosso do Sul)



Sidrolândia (Mato Grosso do Sul)



Sonora (Mato Grosso do Sul)



Tacuru (Mato Grosso do Sul)



Taquarussu (Mato Grosso do Sul)



Terenos (Mato Grosso do Sul)



Três Lagoas (Mato Grosso do Sul)



Vicentina (Mato Grosso do Sul)



Campina Grande (Paraíba)



Cambé (Paraná)



Santa Mariana (Paraná)



São Jerônimo da Serra (Paraná)



Rio Branco do Sul (Paraná)



Jucurutu (Rio Grande do Norte)



Ibiam (Santa Catarina)



Nossa Senhora Aparecida (Sergipe)



Pariquera-Açu (São Paulo)



Tabapuá (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.