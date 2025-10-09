Hoje, 9 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 9 de outubro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: Samuel Setubal

Além de outubro contar com um feriado nacional, o dia de Nossa Senhora de Aparecida, o dia 9 deste mês é de folga para alguns brasileiros. Nesta quinta-feira, 9 de outubro de 2025 (09/10/2025), 12 municípios possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

Leia mais Calendário de setembro de 2025: veja feriados e datas comemorativas Sobre o assunto Calendário de setembro de 2025: veja feriados e datas comemorativas Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 9 de outubro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Junqueiro (Alagoas)



Barreirinha (Amazonas)



Itabira (Minas Gerais)



Cedro (Pernambuco)



Alecrim (Rio Grande do Sul)



Butiá (Rio Grande do Sul)



Campina das Missões (Rio Grande do Sul)



Cândido Godói (Rio Grande do Sul)



Formigueiro (Rio Grande do Sul)



Portão (Rio Grande do Sul)



Salvador do Sul (Rio Grande do Sul)



Bernardino de Campos (São Paulo)

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga. Feriados nacionais restantes em 2025 Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano: