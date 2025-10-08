Hoje, 8 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 8 de outubro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: Davi Rocha/Especial para O Povo

Além de outubro contar com um feriado nacional, o dia de Nossa Senhora de Aparecida, o dia 8 deste mês é de folga para alguns brasileiros. Nesta quarta-feira, 8 de outubro de 2025 (08/10/2025), 16 municípios possuem folgas na data, incluindo um no Ceará. Confira na lista completa abaixo.

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 8 de outubro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Santa Brígida (Bahia)



Pacatuba (Ceará)



Aurilândia (Goiás)



Campinorte (Goiás)



Edéia (Goiás)



Guapó (Goiás)



Petrolina de Goiás (Goiás)



Dores do Indaiá (Minas Gerais)



Nazareno (Minas Gerais)



Anaurilândia (Mato Grosso do Sul)



Conceição (Paraíba)



São João do Rio do Peixe (Paraíba)



Parnamirim (Pernambuco)



Céu Azul (Paraná)



Tupãssi (Paraná)



Filadélfia (Tocantins)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.