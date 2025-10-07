Hoje, 7 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 7 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga7 de outubro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Saiba onde e confira quais são os próximos feriados do ano
Além de outubro contar com um feriado nacional, o dia de Nossa Senhora de Aparecida, o dia 7 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros.
Nesta terça-feira, 7 de outubro de 2025 (07/10/2025), 59 cidades possuem folgas na data, incluindo cinco locais do Ceará. Confira na lista completa abaixo.
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 7 de outubro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):
- Delmiro Gouveia (Alagoas)
- Inhapi (Alagoas)
- Penedo (Alagoas)
- Cachoeira (Bahia)
- Itapitanga (Bahia)
- Piatã (Bahia)
- Aracati (Ceará)
- Groaíras (Ceará)
- Itaiçaba (Ceará)
- Russas (Ceará)
- Tauá (Ceará)
- Ibatiba (Espírito Santo)
- Aruanã (Goiás)
- Firminópolis (Goiás)
- Perolândia (Goiás)
- Pirenópolis (Goiás)
- Alagoas (Minas Gerais)
- Alfredo Vasconcelos (Minas Gerais)
- Alvinópolis (Minas Gerais)
- Bonfim (Minas Gerais)
- Cedro do Abaeté (Minas Gerais)
- Fortaleza de Minas (Minas Gerais)
- Funilândia (Minas Gerais)
- Iraí de Minas (Minas Gerais)
- Januária (Minas Gerais)
- Pimenta (Minas Gerais)
- Santa Maria de Itabira (Minas Gerais)
- Ubá (Minas Gerais)
- Varginha (Minas Gerais)
- Guarantã do Norte (Mato Grosso)
- Poconé (Mato Grosso)
- Rosário Oeste (Mato Grosso)
- Bragança (Pará)
- Aroeiras (Paraíba)
- Piancó (Paraíba)
- Pirpirituba (Paraíba)
- Angical do Piauí (Piauí)
- Ariranha do Ivaí (Paraná)
- Colombo (Paraná)
- Floresta (Paraná)
- Guaraítuba (Paraná)
- Paranaguá (Paraná)
- Rosário do Ivaí (Paraná)
- Quatis (Rio de Janeiro)
- Cerrito (Rio Grande do Sul)
- Machadinho (Rio Grande do Sul)
- Mariana Pimentel (Rio Grande do Sul)
- Passo do Sobrado (Rio Grande do Sul)
- Pinto Bandeira (Rio Grande do Sul)
- Rio Pardo (Rio Grande do Sul)
- Riozinho (Rio Grande do Sul)
- Xavantina (Santa Catarina)
- Neópolis (Sergipe)
- Rosário do Catete (Sergipe)
- Campo Limpo Paulista (São Paulo)
- Charqueada (São Paulo)
- Embu das Artes (São Paulo)
- Indiana (São Paulo)
- Pompeia (São Paulo)
Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida
- 2 de novembro (domingo): Finados
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.