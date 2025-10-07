Hoje, 7 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 7 de outubro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: FCO FONTENELE

Além de outubro contar com um feriado nacional, o dia de Nossa Senhora de Aparecida, o dia 7 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Nesta terça-feira, 7 de outubro de 2025 (07/10/2025), 59 cidades possuem folgas na data, incluindo cinco locais do Ceará. Confira na lista completa abaixo.

Leia mais Calendário de setembro de 2025: veja feriados e datas comemorativas Sobre o assunto Calendário de setembro de 2025: veja feriados e datas comemorativas Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 7 de outubro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Delmiro Gouveia (Alagoas)



Inhapi (Alagoas)



Penedo (Alagoas)



Cachoeira (Bahia)



Itapitanga (Bahia)



Piatã (Bahia)



Aracati (Ceará)



Groaíras (Ceará)



Itaiçaba (Ceará)



Russas (Ceará)



Tauá (Ceará)



Ibatiba (Espírito Santo)



Aruanã (Goiás)



Firminópolis (Goiás)



Perolândia (Goiás)



Pirenópolis (Goiás)



Alagoas (Minas Gerais)



Alfredo Vasconcelos (Minas Gerais)



Alvinópolis (Minas Gerais)



Bonfim (Minas Gerais)



Cedro do Abaeté (Minas Gerais)



Fortaleza de Minas (Minas Gerais)



Funilândia (Minas Gerais)



Iraí de Minas (Minas Gerais)



Januária (Minas Gerais)



Pimenta (Minas Gerais)



Santa Maria de Itabira (Minas Gerais)



Ubá (Minas Gerais)



Varginha (Minas Gerais)



Guarantã do Norte (Mato Grosso)



Poconé (Mato Grosso)



Rosário Oeste (Mato Grosso)



Bragança (Pará)



Aroeiras (Paraíba)



Piancó (Paraíba)



Pirpirituba (Paraíba)



Angical do Piauí (Piauí)



Ariranha do Ivaí (Paraná)



Colombo (Paraná)



Floresta (Paraná)



Guaraítuba (Paraná)



Paranaguá (Paraná)



Rosário do Ivaí (Paraná)



Quatis (Rio de Janeiro)



Cerrito (Rio Grande do Sul)



Machadinho (Rio Grande do Sul)



Mariana Pimentel (Rio Grande do Sul)



Passo do Sobrado (Rio Grande do Sul)



Pinto Bandeira (Rio Grande do Sul)



Rio Pardo (Rio Grande do Sul)



Riozinho (Rio Grande do Sul)



Xavantina (Santa Catarina)



Neópolis (Sergipe)



Rosário do Catete (Sergipe)



Campo Limpo Paulista (São Paulo)



Charqueada (São Paulo)



Embu das Artes (São Paulo)



Indiana (São Paulo)



Pompeia (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.