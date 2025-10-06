Hoje, 6 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 6 de outubro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: Samuel Setubal/ O POVO

Além de outubro contar com um feriado nacional, o dia de Nossa Senhora de Aparecida, o dia 6 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Nesta segunda-feira, 6 de outubro de 2025 (06/10/2025), 9 municípios possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 6 de outubro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Livramento de Nossa Senhora (Bahia)



Conceição da Barra (Espírito Santo)



Monte Carmelo (Minas Gerais)



Cáceres (Mato Grosso)



Taperoá (Paraíba)



Rio Branco do Sul (Paraná)



Riozinho (Rio Grande do Sul)



Coronel Freitas (Santa Catarina)



Quilombo (Santa Catarina)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.