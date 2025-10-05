Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hoje, 5 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 5 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

5 de outubro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Saiba onde e confira quais são os próximos feriados do ano
Autor Arthur Albano
Autor
Arthur Albano Estagiário
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Além de outubro contar com um feriado nacional, o dia de Nossa Senhora de Aparecida, o dia 5 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros.

Neste domingo, 5 de outubro de 2025 (05/10/2025), 79 municípios possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

Leia mais

Onde é feriado hoje no Brasil?

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.

Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 5 de outubro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

  • Estrela de Alagoas (Alagoas)
  • Canudos (Bahia)
  • Itamaraju (Bahia)
  • Jandaia (Goiás)
  • Nerópolis (Goiás)
  • Silvânia (Goiás)
  • Piranga (Minas Gerais)
  • Canaã dos Carajás (Pará)
  • Kaloré (Paraná)
  • Alto Alegre (Roraima)
  • Amajari (Roraima)
  • Boa Vista (Roraima)
  • Bonfim (Roraima)
  • Cantá (Roraima)
  • Caracaraí (Roraima)
  • Caroebe (Roraima)
  • Mucajaí (Roraima)
  • Pacaraima (Roraima)
  • Rorainópolis (Roraima)
  • São João da Baliza (Roraima)
  • São Luiz (Roraima)
  • Arauá (Sergipe)
  • Santo Amaro das Brotas (Sergipe)
  • Biritiba-Mirim (São Paulo)
  • Guarani D’Oeste (São Paulo)
  • Jaci (São Paulo)
  • Nova Granada (São Paulo)
  • Paraíso (São Paulo)
  • Sagres (São Paulo)
  • Sales (São Paulo)
  • Urânia (São Paulo)
  • Aliança do Tocantins (Tocantins)
  • Almas (Tocantins)
  • Alvorada (Tocantins)
  • Ananás (Tocantins)
  • Araguaçu (Tocantins)
  • Araguaína (Tocantins)
  • Araguatins (Tocantins)
  • Arapoema (Tocantins)
  • Arraias (Tocantins)
  • Augustinópolis (Tocantins)
  • Babaçulândia (Tocantins)
  • Barrolândia (Tocantins)
  • Brejinho de Nazaré (Tocantins)
  • Colinas do Tocantins (Tocantins)
  • Colmeia (Tocantins)
  • Combinado Cristalândia (Tocantins)
  • Dianópolis (Tocantins)
  • Divinópolis do Tocantins (Tocantins)
  • Dois Irmãos do Tocantins (Tocantins)
  • Fátima (Tocantins)
  • Figueirópolis (Tocantins)
  • Filadélfia (Tocantins)
  • Formoso do Araguaia (Tocantins)
  • Goiatins (Tocantins)
  • Guaraí (Tocantins)
  • Gurupi (Tocantins)
  • Lagoa da Confusão (Tocantins)
  • Marianópolis do Tocantins (Tocantins)
  • Miracema do Tocantins (Tocantins)
  • Miranorte (Tocantins)
  • Natividade (Tocantins)
  • Nova Olinda (Tocantins)
  • Palmas (Tocantins)
  • Palmeirópolis (Tocantins)
  • Paraíso do Tocantins (Tocantins)
  • Paraná (Tocantins)
  • Pedro Afonso (Tocantins)
  • Peixe (Tocantins)
  • Pium (Tocantins)
  • Porto Nacional (Tocantins)
  • Santa Fé do Araguaia (Tocantins)
  • Silvanópolis (Tocantins)
  • Sítio Novo do Tocantins (Tocantins)
  • Taguatinga (Tocantins)
  • Talismã (Tocantins)
  • Tocantinópolis (Tocantins)
  • Wanderlândia (Tocantins)
  • Xambioá (Tocantins)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença

Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.

O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.

Feriados nacionais restantes em 2025

Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:

  • 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
  • 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida
  • 2 de novembro (domingo): Finados
  • 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
  • 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.

O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.

No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar