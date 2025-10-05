Hoje, 5 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 5 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga5 de outubro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Saiba onde e confira quais são os próximos feriados do ano
Além de outubro contar com um feriado nacional, o dia de Nossa Senhora de Aparecida, o dia 5 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros.
Neste domingo, 5 de outubro de 2025 (05/10/2025), 79 municípios possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 5 de outubro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):
- Estrela de Alagoas (Alagoas)
- Canudos (Bahia)
- Itamaraju (Bahia)
- Jandaia (Goiás)
- Nerópolis (Goiás)
- Silvânia (Goiás)
- Piranga (Minas Gerais)
- Canaã dos Carajás (Pará)
- Kaloré (Paraná)
- Alto Alegre (Roraima)
- Amajari (Roraima)
- Boa Vista (Roraima)
- Bonfim (Roraima)
- Cantá (Roraima)
- Caracaraí (Roraima)
- Caroebe (Roraima)
- Mucajaí (Roraima)
- Pacaraima (Roraima)
- Rorainópolis (Roraima)
- São João da Baliza (Roraima)
- São Luiz (Roraima)
- Arauá (Sergipe)
- Santo Amaro das Brotas (Sergipe)
- Biritiba-Mirim (São Paulo)
- Guarani D’Oeste (São Paulo)
- Jaci (São Paulo)
- Nova Granada (São Paulo)
- Paraíso (São Paulo)
- Sagres (São Paulo)
- Sales (São Paulo)
- Urânia (São Paulo)
- Aliança do Tocantins (Tocantins)
- Almas (Tocantins)
- Alvorada (Tocantins)
- Ananás (Tocantins)
- Araguaçu (Tocantins)
- Araguaína (Tocantins)
- Araguatins (Tocantins)
- Arapoema (Tocantins)
- Arraias (Tocantins)
- Augustinópolis (Tocantins)
- Babaçulândia (Tocantins)
- Barrolândia (Tocantins)
- Brejinho de Nazaré (Tocantins)
- Colinas do Tocantins (Tocantins)
- Colmeia (Tocantins)
- Combinado Cristalândia (Tocantins)
- Dianópolis (Tocantins)
- Divinópolis do Tocantins (Tocantins)
- Dois Irmãos do Tocantins (Tocantins)
- Fátima (Tocantins)
- Figueirópolis (Tocantins)
- Filadélfia (Tocantins)
- Formoso do Araguaia (Tocantins)
- Goiatins (Tocantins)
- Guaraí (Tocantins)
- Gurupi (Tocantins)
- Lagoa da Confusão (Tocantins)
- Marianópolis do Tocantins (Tocantins)
- Miracema do Tocantins (Tocantins)
- Miranorte (Tocantins)
- Natividade (Tocantins)
- Nova Olinda (Tocantins)
- Palmas (Tocantins)
- Palmeirópolis (Tocantins)
- Paraíso do Tocantins (Tocantins)
- Paraná (Tocantins)
- Pedro Afonso (Tocantins)
- Peixe (Tocantins)
- Pium (Tocantins)
- Porto Nacional (Tocantins)
- Santa Fé do Araguaia (Tocantins)
- Silvanópolis (Tocantins)
- Sítio Novo do Tocantins (Tocantins)
- Taguatinga (Tocantins)
- Talismã (Tocantins)
- Tocantinópolis (Tocantins)
- Wanderlândia (Tocantins)
- Xambioá (Tocantins)
Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
- 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida
- 2 de novembro (domingo): Finados
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.