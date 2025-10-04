Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hoje, 4 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

4 de outubro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Saiba onde e confira quais são os próximos feriados do ano
Autor Arthur Albano
Autor
Arthur Albano Estagiário
Tipo Notícia

Além de outubro contar com um feriado nacional, o dia de Nossa Senhora de Aparecida, o dia 4 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros.

Neste sábado, 4 de outubro de 2025 (04/10/2025), 117 municípios possuem folgas na data, incluindo 24 no Ceará. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil?

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.

Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 4 de outubro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

  • Brasiléia (Acre)
  • Mâncio Lima (Acre)
  • Tarauacá (Acre)
  • Igaci (Alagoas)
  • Piranhas (Alagoas)
  • Benjamin Constant (Amazonas)
  • Boca do Acre (Amazonas)
  • Coari (Amazonas)
  • Codajás (Amazonas)
  • Eirunepé (Amazonas)
  • Envira (Amazonas)
  • Ipixuna (Amazonas)
  • São Paulo de Olivença (Amazonas)
  • Barra (Bahia)
  • Esplanada (Bahia)
  • Fátima (Bahia)
  • Paulo Afonso (Bahia)
  • São Félix do Coribe (Bahia)
  • São Francisco do Conde (Bahia)
  • São José do Jacuípe (Bahia)
  • Várzea do Poço (Bahia)
  • Acopiara (Ceará)
  • Brejo Santo (Ceará)
  • Camocim (Ceará)
  • Canindé (Ceará)
  • Caririaçu (Ceará)
  • Cascavel (Ceará)
  • Cruz (Ceará)
  • Forquilha (Ceará)
  • Hidrolândia (Ceará)
  • Ibiapina (Ceará)
  • Ipueiras (Ceará)
  • Itapagé (Ceará)
  • Itapipoca (Ceará)
  • Jaguaruana (Ceará)
  • Milhã (Ceará)
  • Monsenhor Tabosa (Ceará)
  • Novo Oriente (Ceará)
  • Palmácia (Ceará)
  • Pentecoste (Ceará)
  • Salitre (Ceará)
  • São Benedito (Ceará)
  • Tianguá (Ceará)
  • Ubajara (Ceará)
  • Viçosa do Ceará (Ceará)
  • Barra de São Francisco (Espírito Santo)
  • Laranja da Terra (Espírito Santo)
  • Anicuns (Goiás)
  • Cristianópolis (Goiás)
  • São Francisco de Goiás (Goiás)
  • Valparaíso de Goiás (Goiás)
  • Açailândia (Maranhão)
  • Alto Alegre do Pindaré (Maranhão)
  • Arame (Maranhão)
  • Bom Jardim (Maranhão)
  • Buriticupu (Maranhão)
  • Caxias (Maranhão)
  • Governador Archer (Maranhão)
  • Lago Verde (Maranhão)
  • Mato Roma (Maranhão)
  • Nova Olinda do Maranhão (Maranhão)
  • Santa Luzia do Paruá (Maranhão)
  • São Francisco do Brejão (Maranhão)
  • São Francisco dos Patos (Maranhão)
  • Zé Doca (Maranhão)
  • Aripuanã (Mato Grosso)
  • Jaciara (Mato Grosso)
  • Capanema (Pará)
  • Curuçá (Pará)
  • Juruti (Pará)
  • Mãe do Rio (Pará)
  • Monte Alegre (Pará)
  • Nova Ipixuna (Pará)
  • Nova Timboteua (Pará)
  • Nova Repartimento (Pará)
  • Rurópolis (Pará)
  • Santana do Araguaia (Pará)
  • São Francisco do Pará (Pará)
  • Tailândia (Pará)
  • Buriti dos Lopes (Piauí)
  • José de Freitas (Piauí)
  • Luzilândia (Piauí)
  • Parnaíba (Piauí)
  • Picos (Piauí)
  • Piracuruca (Piauí)
  • Porto (Piauí)
  • Valença do Piauí (Piauí)
  • Califórnia (Paraná)
  • Chopinzinho (Paraná)
  • Godoy Moreira (Paraná)
  • Jundiaí do Sul (Paraná)
  • Perobal (Paraná)
  • Salgado Filho (Paraná)
  • Umuarama (Paraná)
  • Engenheiro Paulo de Frontin (Rio de Janeiro)
  • Lagoa Nova (Rio Grande do Norte)
  • Pedro Velho (Rio Grande do Norte)
  • Alpestre (Rio Grande do Sul)
  • Aratiba (Rio Grande do Sul)
  • Cerro Largo (Rio Grande do Sul)
  • Mariano Moro (Rio Grande do Sul)
  • Monte Belo do Sul (Rio Grande do Sul)
  • São Francisco de Assis (Rio Grande do Sul)
  • Cristinápolis (Sergipe)
  • Macambira (Sergipe)
  • Salgado (Sergipe)
  • Assis (São Paulo)
  • Capela do Alto (São Paulo)
  • Ilha Solteira (São Paulo)
  • Penápolis (São Paulo)
  • Rinópolis (São Paulo)
  • Rubiácea (São Paulo)
  • Santa Albertina (São Paulo)
  • São Francisco (São Paulo)
  • Taubaté (São Paulo)
  • Alvorada (Tocantins)
  • Goiatins (Tocantins)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença

Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.

O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.

Feriados nacionais restantes em 2025

Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:

  • 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
  • 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida
  • 2 de novembro (domingo): Finados
  • 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
  • 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.

O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.

No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.

