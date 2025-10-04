Hoje, 4 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 4 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga4 de outubro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Saiba onde e confira quais são os próximos feriados do ano
Além de outubro contar com um feriado nacional, o dia de Nossa Senhora de Aparecida, o dia 4 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros.
Neste sábado, 4 de outubro de 2025 (04/10/2025), 117 municípios possuem folgas na data, incluindo 24 no Ceará. Confira na lista completa abaixo.
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 4 de outubro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):
- Brasiléia (Acre)
- Mâncio Lima (Acre)
- Tarauacá (Acre)
- Igaci (Alagoas)
- Piranhas (Alagoas)
- Benjamin Constant (Amazonas)
- Boca do Acre (Amazonas)
- Coari (Amazonas)
- Codajás (Amazonas)
- Eirunepé (Amazonas)
- Envira (Amazonas)
- Ipixuna (Amazonas)
- São Paulo de Olivença (Amazonas)
- Barra (Bahia)
- Esplanada (Bahia)
- Fátima (Bahia)
- Paulo Afonso (Bahia)
- São Félix do Coribe (Bahia)
- São Francisco do Conde (Bahia)
- São José do Jacuípe (Bahia)
- Várzea do Poço (Bahia)
- Acopiara (Ceará)
- Brejo Santo (Ceará)
- Camocim (Ceará)
- Canindé (Ceará)
- Caririaçu (Ceará)
- Cascavel (Ceará)
- Cruz (Ceará)
- Forquilha (Ceará)
- Hidrolândia (Ceará)
- Ibiapina (Ceará)
- Ipueiras (Ceará)
- Itapagé (Ceará)
- Itapipoca (Ceará)
- Jaguaruana (Ceará)
- Milhã (Ceará)
- Monsenhor Tabosa (Ceará)
- Novo Oriente (Ceará)
- Palmácia (Ceará)
- Pentecoste (Ceará)
- Salitre (Ceará)
- São Benedito (Ceará)
- Tianguá (Ceará)
- Ubajara (Ceará)
- Viçosa do Ceará (Ceará)
- Barra de São Francisco (Espírito Santo)
- Laranja da Terra (Espírito Santo)
- Anicuns (Goiás)
- Cristianópolis (Goiás)
- São Francisco de Goiás (Goiás)
- Valparaíso de Goiás (Goiás)
- Açailândia (Maranhão)
- Alto Alegre do Pindaré (Maranhão)
- Arame (Maranhão)
- Bom Jardim (Maranhão)
- Buriticupu (Maranhão)
- Caxias (Maranhão)
- Governador Archer (Maranhão)
- Lago Verde (Maranhão)
- Mato Roma (Maranhão)
- Nova Olinda do Maranhão (Maranhão)
- Santa Luzia do Paruá (Maranhão)
- São Francisco do Brejão (Maranhão)
- São Francisco dos Patos (Maranhão)
- Zé Doca (Maranhão)
- Aripuanã (Mato Grosso)
- Jaciara (Mato Grosso)
- Capanema (Pará)
- Curuçá (Pará)
- Juruti (Pará)
- Mãe do Rio (Pará)
- Monte Alegre (Pará)
- Nova Ipixuna (Pará)
- Nova Timboteua (Pará)
- Nova Repartimento (Pará)
- Rurópolis (Pará)
- Santana do Araguaia (Pará)
- São Francisco do Pará (Pará)
- Tailândia (Pará)
- Buriti dos Lopes (Piauí)
- José de Freitas (Piauí)
- Luzilândia (Piauí)
- Parnaíba (Piauí)
- Picos (Piauí)
- Piracuruca (Piauí)
- Porto (Piauí)
- Valença do Piauí (Piauí)
- Califórnia (Paraná)
- Chopinzinho (Paraná)
- Godoy Moreira (Paraná)
- Jundiaí do Sul (Paraná)
- Perobal (Paraná)
- Salgado Filho (Paraná)
- Umuarama (Paraná)
- Engenheiro Paulo de Frontin (Rio de Janeiro)
- Lagoa Nova (Rio Grande do Norte)
- Pedro Velho (Rio Grande do Norte)
- Alpestre (Rio Grande do Sul)
- Aratiba (Rio Grande do Sul)
- Cerro Largo (Rio Grande do Sul)
- Mariano Moro (Rio Grande do Sul)
- Monte Belo do Sul (Rio Grande do Sul)
- São Francisco de Assis (Rio Grande do Sul)
- Cristinápolis (Sergipe)
- Macambira (Sergipe)
- Salgado (Sergipe)
- Assis (São Paulo)
- Capela do Alto (São Paulo)
- Ilha Solteira (São Paulo)
- Penápolis (São Paulo)
- Rinópolis (São Paulo)
- Rubiácea (São Paulo)
- Santa Albertina (São Paulo)
- São Francisco (São Paulo)
- Taubaté (São Paulo)
- Alvorada (Tocantins)
- Goiatins (Tocantins)
Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
- 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida
- 2 de novembro (domingo): Finados
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.