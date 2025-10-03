Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hoje, 3 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 3 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

3 de outubro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Saiba onde e confira quais são os próximos feriados do ano
Autor Arthur Albano
Autor
Arthur Albano Estagiário
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Além de outubro contar com um feriado nacional, o dia de Nossa Senhora de Aparecida, o dia 3 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros.

Nesta sexta-feira, 3 de outubro de 2025 (03/10/2025), 67 municípios possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

Leia mais

Onde é feriado hoje no Brasil?

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.

Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 3 de outubro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

  • São Simão (Goiás)
  • Cururupu (Maranhão)
  • Lima Duarte (Minas Gerais)
  • Santa Rita de Caldas (Minas Gerais)
  • Barra Mansa (Rio de Janeiro)
  • Acari (Rio Grande do Norte)
  • Açu (Rio Grande do Norte)
  • Afonso Bezerra (Rio Grande do Norte)
  • Alexandria (Rio Grande do Norte)
  • Alto do Rodrigues (Rio Grande do Norte)
  • Angicos (Rio Grande do Norte)
  • Apodi (Rio Grande do Norte)
  • Areia Branca (Rio Grande do Norte)
  • Baraúna (Rio Grande do Norte)
  • Caicó (Rio Grande do Norte)
  • Campo Grande (Rio Grande do Norte)
  • Canguaretama (Rio Grande do Norte)
  • Caraúbas (Rio Grande do Norte)
  • Carnaúba dos Dantas (Rio Grande do Norte)
  • Ceará-Mirim (Rio Grande do Norte)
  • Coronel João Pessoa (Rio Grande do Norte)
  • Currais Novos (Rio Grande do Norte)
  • Extremoz (Rio Grande do Norte)
  • Florânia (Rio Grande do Norte)
  • Goianinha (Rio Grande do Norte)
  • Governador Dix-Sept Rosado (Rio Grande do Norte)
  • Guamaré (Rio Grande do Norte)
  • Ipanguaçu (Rio Grande do Norte)
  • Jardim de Piranhas (Rio Grande do Norte)
  • Jardim do Seridó (Rio Grande do Norte)
  • João Câmara (Rio Grande do Norte)
  • Jucurutu (Rio Grande do Norte)
  • Lagoa Nova (Rio Grande do Norte)
  • Lajes (Rio Grande do Norte)
  • Macaíba (Rio Grande do Norte)
  • Macau (Rio Grande do Norte)
  • Martins (Rio Grande do Norte)
  • Monte Alegre (Rio Grande do Norte)
  • Mossoró (Rio Grande do Norte)
  • Natal (Rio Grande do Norte)
  • Nísia Floresta (Rio Grande do Norte)
  • Nova Cruz (Rio Grande do Norte)
  • Parelhas (Rio Grande do Norte)
  • Parnamirim (Rio Grande do Norte)
  • Patu (Rio Grande do Norte)
  • Pau dos Ferros (Rio Grande do Norte)
  • Pedro Avelino (Rio Grande do Norte)
  • Pedro Velho (Rio Grande do Norte)
  • Santa Cruz (Rio Grande do Norte)
  • Santana dos Matos (Rio Grande do Norte)
  • Santo Antônio (Rio Grande do Norte)
  • São Gonçalo do amarante (Rio Grande do Norte)
  • São José de Mipibu (Rio Grande do Norte)
  • São José do Campestre (Rio Grande do Norte)
  • São Miguel (Rio Grande do Norte)
  • São Paulo do Potengi (Rio Grande do Norte)
  • São Tomé (Rio Grande do Norte)
  • Serra do Mel (Rio Grande do Norte)
  • Severiano Melo (Rio Grande do Norte)
  • Tangará (Rio Grande do Norte)
  • Tibaú do Sul (Rio Grande do Norte)
  • Touros (Rio Grande do Norte)
  • Umarizal (Rio Grande do Norte)
  • Upanema (Rio Grande do Norte)
  • Guaraciaba (Santa Catarina)
  • Schroeder (São Catarina)
  • Rubinéia (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença

Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.

O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.

Feriados nacionais restantes em 2025

Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:

  • 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
  • 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida
  • 2 de novembro (domingo): Finados
  • 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
  • 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.

O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.

No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar