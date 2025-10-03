Hoje, 3 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 3 de outubro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: Aurélio Alves/ O POVO

Além de outubro contar com um feriado nacional, o dia de Nossa Senhora de Aparecida, o dia 3 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Nesta sexta-feira, 3 de outubro de 2025 (03/10/2025), 67 municípios possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

Leia mais Calendário de setembro de 2025: veja feriados e datas comemorativas Sobre o assunto Calendário de setembro de 2025: veja feriados e datas comemorativas Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 3 de outubro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

São Simão (Goiás)



Cururupu (Maranhão)



Lima Duarte (Minas Gerais)



Santa Rita de Caldas (Minas Gerais)



Barra Mansa (Rio de Janeiro)



Acari (Rio Grande do Norte)



Açu (Rio Grande do Norte)



Afonso Bezerra (Rio Grande do Norte)



Alexandria (Rio Grande do Norte)



Alto do Rodrigues (Rio Grande do Norte)



Angicos (Rio Grande do Norte)



Apodi (Rio Grande do Norte)



Areia Branca (Rio Grande do Norte)



Baraúna (Rio Grande do Norte)



Caicó (Rio Grande do Norte)



Campo Grande (Rio Grande do Norte)



Canguaretama (Rio Grande do Norte)



Caraúbas (Rio Grande do Norte)



Carnaúba dos Dantas (Rio Grande do Norte)



Ceará-Mirim (Rio Grande do Norte)



Coronel João Pessoa (Rio Grande do Norte)



Currais Novos (Rio Grande do Norte)



Extremoz (Rio Grande do Norte)



Florânia (Rio Grande do Norte)



Goianinha (Rio Grande do Norte)



Governador Dix-Sept Rosado (Rio Grande do Norte)



Guamaré (Rio Grande do Norte)



Ipanguaçu (Rio Grande do Norte)



Jardim de Piranhas (Rio Grande do Norte)



Jardim do Seridó (Rio Grande do Norte)



João Câmara (Rio Grande do Norte)



Jucurutu (Rio Grande do Norte)



Lagoa Nova (Rio Grande do Norte)



Lajes (Rio Grande do Norte)



Macaíba (Rio Grande do Norte)



Macau (Rio Grande do Norte)



Martins (Rio Grande do Norte)



Monte Alegre (Rio Grande do Norte)



Mossoró (Rio Grande do Norte)



Natal (Rio Grande do Norte)



Nísia Floresta (Rio Grande do Norte)



Nova Cruz (Rio Grande do Norte)



Parelhas (Rio Grande do Norte)



Parnamirim (Rio Grande do Norte)



Patu (Rio Grande do Norte)



Pau dos Ferros (Rio Grande do Norte)



Pedro Avelino (Rio Grande do Norte)



Pedro Velho (Rio Grande do Norte)



Santa Cruz (Rio Grande do Norte)



Santana dos Matos (Rio Grande do Norte)



Santo Antônio (Rio Grande do Norte)



São Gonçalo do amarante (Rio Grande do Norte)



São José de Mipibu (Rio Grande do Norte)



São José do Campestre (Rio Grande do Norte)



São Miguel (Rio Grande do Norte)



São Paulo do Potengi (Rio Grande do Norte)



São Tomé (Rio Grande do Norte)



Serra do Mel (Rio Grande do Norte)



Severiano Melo (Rio Grande do Norte)



Tangará (Rio Grande do Norte)



Tibaú do Sul (Rio Grande do Norte)



Touros (Rio Grande do Norte)



Umarizal (Rio Grande do Norte)



Upanema (Rio Grande do Norte)



Guaraciaba (Santa Catarina)



Schroeder (São Catarina)



Rubinéia (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.