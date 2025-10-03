Hoje, 3 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 3 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga3 de outubro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Saiba onde e confira quais são os próximos feriados do ano
Além de outubro contar com um feriado nacional, o dia de Nossa Senhora de Aparecida, o dia 3 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros.
Nesta sexta-feira, 3 de outubro de 2025 (03/10/2025), 67 municípios possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 3 de outubro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):
- São Simão (Goiás)
- Cururupu (Maranhão)
- Lima Duarte (Minas Gerais)
- Santa Rita de Caldas (Minas Gerais)
- Barra Mansa (Rio de Janeiro)
- Acari (Rio Grande do Norte)
- Açu (Rio Grande do Norte)
- Afonso Bezerra (Rio Grande do Norte)
- Alexandria (Rio Grande do Norte)
- Alto do Rodrigues (Rio Grande do Norte)
- Angicos (Rio Grande do Norte)
- Apodi (Rio Grande do Norte)
- Areia Branca (Rio Grande do Norte)
- Baraúna (Rio Grande do Norte)
- Caicó (Rio Grande do Norte)
- Campo Grande (Rio Grande do Norte)
- Canguaretama (Rio Grande do Norte)
- Caraúbas (Rio Grande do Norte)
- Carnaúba dos Dantas (Rio Grande do Norte)
- Ceará-Mirim (Rio Grande do Norte)
- Coronel João Pessoa (Rio Grande do Norte)
- Currais Novos (Rio Grande do Norte)
- Extremoz (Rio Grande do Norte)
- Florânia (Rio Grande do Norte)
- Goianinha (Rio Grande do Norte)
- Governador Dix-Sept Rosado (Rio Grande do Norte)
- Guamaré (Rio Grande do Norte)
- Ipanguaçu (Rio Grande do Norte)
- Jardim de Piranhas (Rio Grande do Norte)
- Jardim do Seridó (Rio Grande do Norte)
- João Câmara (Rio Grande do Norte)
- Jucurutu (Rio Grande do Norte)
- Lagoa Nova (Rio Grande do Norte)
- Lajes (Rio Grande do Norte)
- Macaíba (Rio Grande do Norte)
- Macau (Rio Grande do Norte)
- Martins (Rio Grande do Norte)
- Monte Alegre (Rio Grande do Norte)
- Mossoró (Rio Grande do Norte)
- Natal (Rio Grande do Norte)
- Nísia Floresta (Rio Grande do Norte)
- Nova Cruz (Rio Grande do Norte)
- Parelhas (Rio Grande do Norte)
- Parnamirim (Rio Grande do Norte)
- Patu (Rio Grande do Norte)
- Pau dos Ferros (Rio Grande do Norte)
- Pedro Avelino (Rio Grande do Norte)
- Pedro Velho (Rio Grande do Norte)
- Santa Cruz (Rio Grande do Norte)
- Santana dos Matos (Rio Grande do Norte)
- Santo Antônio (Rio Grande do Norte)
- São Gonçalo do amarante (Rio Grande do Norte)
- São José de Mipibu (Rio Grande do Norte)
- São José do Campestre (Rio Grande do Norte)
- São Miguel (Rio Grande do Norte)
- São Paulo do Potengi (Rio Grande do Norte)
- São Tomé (Rio Grande do Norte)
- Serra do Mel (Rio Grande do Norte)
- Severiano Melo (Rio Grande do Norte)
- Tangará (Rio Grande do Norte)
- Tibaú do Sul (Rio Grande do Norte)
- Touros (Rio Grande do Norte)
- Umarizal (Rio Grande do Norte)
- Upanema (Rio Grande do Norte)
- Guaraciaba (Santa Catarina)
- Schroeder (São Catarina)
- Rubinéia (São Paulo)
Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
- 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida
- 2 de novembro (domingo): Finados
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.