Hoje, 2 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 2 de outubro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: FCO FONTENELE

Além de outubro contar com um feriado nacional, o dia de Nossa Senhora de Aparecida, o dia 2 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Nesta quinta-feira, 2 de outubro de 2025 (02/10/2025), 9 municípios possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

Leia mais Calendário de setembro de 2025: veja feriados e datas comemorativas Sobre o assunto Calendário de setembro de 2025: veja feriados e datas comemorativas Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 2 de outubro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Aragarças (Goiás)



Campanhas (Minas Gerais)



Minas Novas (Minas Gerais)



Bonito (Mato Grosso do Sul)



Óbidos (Pará)



Vigia (Pará)



Canhotinho (Pernambuco)



Porto Velho (Rondônia)



Cruzeiro (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.