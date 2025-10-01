Hoje, 1º de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 1º de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga1º de outubro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Saiba onde e confira quais são os próximos feriados do ano
Além de outubro contar com um feriado nacional, o dia de Nossa Senhora de Aparecida, o dia 1º deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros.
Nesta quarta-feira, 1º de outubro de 2025 (01/10/2025), 59 municípios possuem folgas na data, incluindo um no Ceará. Confira na lista completa abaixo.
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 1º de outubro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):
- Central (Bahia)
- Cristópolis (Bahia)
- Floresta Azul (Bahia)
- Monte Santo (Bahia)
- Potiraguá (Bahia)
- Chorozinho (Ceará)
- Campos Belos (Goiás)
- Itapaci (Goiás)
- Ouro Verde de Goiás (Goiás)
- Santa Terezinha de Goiás (Goiás)
- Taquaral de Goiás (Goiás)
- Bacabal (Maranhão)
- Vitorino Freire (Maranhão)
- Campos Altos (Minas Gerais)
- Itaú de Minas (Minas Gerais)
- Jordânia (Minas Gerais)
- São Pedro da União (Minas Gerais)
- Vicentina (Mato Grosso do Sul)
- Bragança (Pará)
- São Geraldo do Araguaia (Pará)
- Brejo do Cruz (Paraíba)
- Cumaru (Pernambuco)
- Dormentes (Pernambuco)
- Lagoa do Carro (Pernambuco)
- Santa Terezinha (Pernambuco)
- Elesbão Veloso (Piauí)
- Ampére (Paraná)
- Bandeirantes (Paraná)
- Campina da Lagoa (Paraná)
- Planaltina do Paraná (Paraná)
- Sabáudia (Paraná)
- Santa Terezinha de Itaipu (Paraná)
- Sertanópolis (Paraná)
- Seropédica (Rio de Janeiro)
- Ipanguaçu (Rio Grande do Norte)
- Tangará (Rio Grande do Norte)
- Ciríaco (Rio Grande do Sul)
- Erval Seco (Rio Grande do Sul)
- Itacurubi (Rio Grande do Sul)
- Palmitinho (Rio Grande do Sul)
- Jacinto Machado (Santa Catarina)
- Presidente Castelo Branco (Santa Catarina)
- Santa Terezinha (Santa Catarina)
- Santa Terezinha do Progresso (Santa Catarina)
- Guaraciaba (Santa Catarina)
- Moita Bonita (Sergipe)
- Campos do Jordão (São Paulo)
- Cerqueira César (São Paulo)
- Embu-Guaçu (São Paulo)
- Glicério (São Paulo)
- Guarantã (São Paulo)
- Magda (São Paulo)
- Marabá Paulista (São Paulo)
- Mirante de Paranapanema (São Paulo)
- Orindiúva (São Paulo)
- Taboão da Serra (São Paulo)
- Arapoema (Tocantins)
- Formoso do Araguaia (Tocantins)
- Miracema do Tocantins (Tocantins)
Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
- 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida
- 2 de novembro (domingo): Finados
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.