Hoje, 1º de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

1º de outubro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Saiba onde e confira quais são os próximos feriados do ano
Além de outubro contar com um feriado nacional, o dia de Nossa Senhora de Aparecida, o dia 1º deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros.

Nesta quarta-feira, 1º de outubro de 2025 (01/10/2025), 59 municípios possuem folgas na data, incluindo um no Ceará. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil?

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.

Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 1º de outubro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

  • Central (Bahia)
  • Cristópolis (Bahia)
  • Floresta Azul (Bahia)
  • Monte Santo (Bahia)
  • Potiraguá (Bahia)
  • Chorozinho (Ceará)
  • Campos Belos (Goiás)
  • Itapaci (Goiás)
  • Ouro Verde de Goiás (Goiás)
  • Santa Terezinha de Goiás (Goiás)
  • Taquaral de Goiás (Goiás)
  • Bacabal (Maranhão)
  • Vitorino Freire (Maranhão)
  • Campos Altos (Minas Gerais)
  • Itaú de Minas (Minas Gerais)
  • Jordânia (Minas Gerais)
  • São Pedro da União (Minas Gerais)
  • Vicentina (Mato Grosso do Sul)
  • Bragança (Pará)
  • São Geraldo do Araguaia (Pará)
  • Brejo do Cruz (Paraíba)
  • Cumaru (Pernambuco)
  • Dormentes (Pernambuco)
  • Lagoa do Carro (Pernambuco)
  • Santa Terezinha (Pernambuco)
  • Elesbão Veloso (Piauí)
  • Ampére (Paraná)
  • Bandeirantes (Paraná)
  • Campina da Lagoa (Paraná)
  • Planaltina do Paraná (Paraná)
  • Sabáudia (Paraná)
  • Santa Terezinha de Itaipu (Paraná)
  • Sertanópolis (Paraná)
  • Seropédica (Rio de Janeiro)
  • Ipanguaçu (Rio Grande do Norte)
  • Tangará (Rio Grande do Norte)
  • Ciríaco (Rio Grande do Sul)
  • Erval Seco (Rio Grande do Sul)
  • Itacurubi (Rio Grande do Sul)
  • Palmitinho (Rio Grande do Sul)
  • Jacinto Machado (Santa Catarina)
  • Presidente Castelo Branco (Santa Catarina)
  • Santa Terezinha (Santa Catarina)
  • Santa Terezinha do Progresso (Santa Catarina)
  • Guaraciaba (Santa Catarina)
  • Moita Bonita (Sergipe)
  • Campos do Jordão (São Paulo)
  • Cerqueira César (São Paulo)
  • Embu-Guaçu (São Paulo)
  • Glicério (São Paulo)
  • Guarantã (São Paulo)
  • Magda (São Paulo)
  • Marabá Paulista (São Paulo)
  • Mirante de Paranapanema (São Paulo)
  • Orindiúva (São Paulo)
  • Taboão da Serra (São Paulo)
  • Arapoema (Tocantins)
  • Formoso do Araguaia (Tocantins)
  • Miracema do Tocantins (Tocantins)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença

Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.

O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.

Feriados nacionais restantes em 2025

Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:

  • 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
  • 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida
  • 2 de novembro (domingo): Finados
  • 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
  • 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.

O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.

No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.

