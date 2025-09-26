Hoje é feriado? Veja onde e quem folga nesta sexta (26/09)

Dia 26 de setembro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: Lara Santos / Especial para O POVO

Além de setembro contar com um feriado nacional, a data da Independência da República, o dia 26 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Nesta sexta-feira, 26 de setembro de 2025 (26/09/2025), não é feriado em nenhum município do Ceará. Apesar disso, 11 estados possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 26 de setembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Malhada de Pedras (Bahia)



Braço do Trombudo (Santa Catarina)



Cerro Negro (Santa Catarina)



Cocal do Sul (Santa Catarina)



Mirim Doce (Santa Catarina)



Nova Itaberaba (Santa Catarina)



Santa Terezinha (Santa Catarina)



Sul Brasil (Santa Catarina)



Nossa Senhora da Glória (Sergipe)



Santa Branca (São Paulo)



Vargem Grande do Sul (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.