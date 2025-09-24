Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hoje, 24 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 24 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga

24 de setembro traz feriado para dois municípios cearenses. Saiba onde e confira quais são os próximos feriados do ano
Além de setembro contar com um feriado nacional, a data da Independência da República, o dia 24 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros.

Nesta quarta-feira, 24 de setembro de 2025 (24/09/2025),é feriado em dois municípios do Ceará. Além disso, outros vinte e oito estados possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil?

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.

Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 24 de setembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

  • Coreaú (Ceará)
  • Itapipoca (Ceará)
  • Cachoeira Alta (Goiás)
  • Corrego do Ouro (Goiás)
  • Cantanhede (Maranhão)
  • São Domingos do Maranhão (Maranhão)
  • São José de Ribamar (Maranhão)
  • Brumadinho (Minas Gerais)
  • Mar de Espanha (Minas Gerais)
  • Mercês (Minas Gerais)
  • Senador Modestino Gonçalves (Minas Gerais)
  • Três Marias (Minas Gerais)
  • Varjão de Minas (Minas Gerais)
  • Porto Alegre do Norte (Mato Grosso)
  • Cuité (Paraíba)
  • Patos (Paraíba)
  • Queimadas (Paraíba)
  • São José de Piranhas (Paraíba)
  • Soledade (Paraíba)
  • Umbuzeiro (Paraíba)
  • Barras (Piauí)
  • Bom Jesus (Piauí)
  • Jaicós (Piauí)
  • São Pedro do Piauí (Piauí)
  • Caracaraí (Roraima)
  • São Sepé (Rio Grande do Sul)
  • Pinhalzinho (São Paulo)
  • Santas Mercedes (São Paulo)
  • Urupês (São Paulo)
  • Porto Nacional (Tocantins)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Onde é feriado no Ceará hoje, 24 de setembro?

Hoje, 24 de setembro, é feriado em dois munícipios do Ceará: Coreaú e Itapipoca.

Em Coreaú, celebra-se a emancipação política do município, conquistada em 1870. Enquanto isso, em Itapipoca comemora-se o dia de Nossa Senhora das Mercês, padroeira local. 

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença

Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.

O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.

Feriados nacionais restantes em 2025

Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:

  • 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
  • 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida
  • 2 de novembro (domingo): Finados
  • 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
  • 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.

O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.

No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.

