Hoje, 24 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Além de setembro contar com um feriado nacional, a data da Independência da República, o dia 24 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Nesta quarta-feira, 24 de setembro de 2025 (24/09/2025),é feriado em dois municípios do Ceará. Além disso, outros vinte e oito estados possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 24 de setembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Coreaú (Ceará)



Itapipoca (Ceará)



Cachoeira Alta (Goiás)



Corrego do Ouro (Goiás)



Cantanhede (Maranhão)



São Domingos do Maranhão (Maranhão)



São José de Ribamar (Maranhão)



Brumadinho (Minas Gerais)



Mar de Espanha (Minas Gerais)



Mercês (Minas Gerais)



Senador Modestino Gonçalves (Minas Gerais)



Três Marias (Minas Gerais)



Varjão de Minas (Minas Gerais)



Porto Alegre do Norte (Mato Grosso)



Cuité (Paraíba)



Patos (Paraíba)



Queimadas (Paraíba)



São José de Piranhas (Paraíba)



Soledade (Paraíba)



Umbuzeiro (Paraíba)



Barras (Piauí)



Bom Jesus (Piauí)



Jaicós (Piauí)



São Pedro do Piauí (Piauí)



Caracaraí (Roraima)



São Sepé (Rio Grande do Sul)



Pinhalzinho (São Paulo)



Santas Mercedes (São Paulo)



Urupês (São Paulo)



Porto Nacional (Tocantins)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Onde é feriado no Ceará hoje, 24 de setembro?

Hoje, 24 de setembro, é feriado em dois munícipios do Ceará: Coreaú e Itapipoca. Em Coreaú, celebra-se a emancipação política do município, conquistada em 1870. Enquanto isso, em Itapipoca comemora-se o dia de Nossa Senhora das Mercês, padroeira local.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.