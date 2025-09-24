Hoje, 24 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 24 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga24 de setembro traz feriado para dois municípios cearenses. Saiba onde e confira quais são os próximos feriados do ano
Além de setembro contar com um feriado nacional, a data da Independência da República, o dia 24 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros.
Nesta quarta-feira, 24 de setembro de 2025 (24/09/2025),é feriado em dois municípios do Ceará. Além disso, outros vinte e oito estados possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 24 de setembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):
- Coreaú (Ceará)
- Itapipoca (Ceará)
- Cachoeira Alta (Goiás)
- Corrego do Ouro (Goiás)
- Cantanhede (Maranhão)
- São Domingos do Maranhão (Maranhão)
- São José de Ribamar (Maranhão)
- Brumadinho (Minas Gerais)
- Mar de Espanha (Minas Gerais)
- Mercês (Minas Gerais)
- Senador Modestino Gonçalves (Minas Gerais)
- Três Marias (Minas Gerais)
- Varjão de Minas (Minas Gerais)
- Porto Alegre do Norte (Mato Grosso)
- Cuité (Paraíba)
- Patos (Paraíba)
- Queimadas (Paraíba)
- São José de Piranhas (Paraíba)
- Soledade (Paraíba)
- Umbuzeiro (Paraíba)
- Barras (Piauí)
- Bom Jesus (Piauí)
- Jaicós (Piauí)
- São Pedro do Piauí (Piauí)
- Caracaraí (Roraima)
- São Sepé (Rio Grande do Sul)
- Pinhalzinho (São Paulo)
- Santas Mercedes (São Paulo)
- Urupês (São Paulo)
- Porto Nacional (Tocantins)
Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.
Onde é feriado no Ceará hoje, 24 de setembro?
Hoje, 24 de setembro, é feriado em dois munícipios do Ceará: Coreaú e Itapipoca.
Em Coreaú, celebra-se a emancipação política do município, conquistada em 1870. Enquanto isso, em Itapipoca comemora-se o dia de Nossa Senhora das Mercês, padroeira local.
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
- 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida
- 2 de novembro (domingo): Finados
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.