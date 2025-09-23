Hoje, 23 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 23 de setembro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: FCO FONTENELE

Além de setembro contar com um feriado nacional, a data da Independência da República, o dia 23 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Nesta terça-feira, 23 de setembro de 2025 (23/09/2025), não é feriado em nenhum município do Ceará. Apesar disso, outros trinta e seis estados possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 23 de setembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Água Fria (Bahia)



Barrocas (Bahia)



Canarana (Bahia)



Cansanção (Bahia)



Capela do Alto Alegre (Bahia)



Conceição do Coité (Bahia)



Ichu (Bahia)



Irará (Bahia)



Jitaúna (Bahia)



Mundo Novo (Bahia)



Nordestina (Bahia)



Nova Fátima (Bahia)



Pé de Serra (Bahia)



Queimadas (Bahia)



Retirolândia (Bahia)



Santa Bárbara (Bahia)



Santaluz (Bahia)



São Domingos (Bahia)



Serrinha (Bahia)



Tucano (Bahia)



Uibaí (Bahia)



Valente (Bahia)



Davinópolis (Maranhão)



Campanha (Minas Gerais)



Campos Altos (Minas Gerais)



Ferros (Minas Gerais)



Peçanha (Minas Gerais)



Três Corações (Minas Gerais)



Três Pontas (Minas Gerais)



Arcoverde (Pernambuco)



Siqueira Campos (Paraná)



Capão do Leão (Rio Grande do Sul)



Romelândia (Santa Catarina)



São Bento do Sul (Santa Catarina)



Timbé do Sul (Santa Catarina)



Serra Negra (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.