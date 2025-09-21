Hoje, 21 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 21 de setembro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: FCO FONTENELE

Além de setembro contar com um feriado nacional, a data da Independência da República, o dia 21 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Neste domingo, 21 de setembro de 2025 (21/09/2025), é feriado em dois municípios do Ceará. Além disso, outros dezessete estados possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 21 de setembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Coité do Noia (Alagoas)



Filadélfia (Bahia)



Santo Estevão (Bahia)



Fortim (Ceará)



Umirim (Ceará)



São Mateus (Espírito Santo)



São Mateus do Maranhão (Maranhão)



Santa Maria do Suaçuí (Minas Gerais)



São Francisco do Glória (Minas Gerais)



São Sebastião do Maranhão (Minas Gerais)



Corumbá (Mato Grosso do Sul)



Petrolina (Pernambuco)



Cambará (Paraná)



Joaquim Távora (Paraná)



Mallet (Paraná)



Rebouças (Paraná)



São Mateus do Sul (Paraná)



Guariba (São Paulo)



Pedrinhas Paulista (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.