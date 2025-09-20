Hoje, 20 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 20 de setembro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: AdobeStock

Além de setembro contar com um feriado nacional, a data da Independência da República, o dia 20 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Neste sábado, 20 de setembro de 2025 (20/09/2025), é feriado em apenas um município do Ceará. Além disso, outros nove estados possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 20 de setembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Riachão das Neves (Bahia)



Mulungu (Ceará)



Jauru (Mato Grosso)



Tabaporã (Mato Grosso)



Valença do Piauí (Piauí)



São João da Baliza (Roraima)



Balneário Arroio do Silva (Santa Catarina)



Balneário Gaivota (Santa Catarina)



Ponte Alta (Santa Catarina)



Itapeva (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.