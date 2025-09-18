Hoje, 18 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 18 de setembro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: Deivyson Teixeira

Além de setembro contar com um feriado nacional, a data da Independência da República, o dia 18 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Nesta quinta-feira, 18 de setembro de 2025 (18/09/2025), não é feriado em nenhum município do Ceará. Apesar disso, quatro cidades de outros estados possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

Leia mais Calendário de setembro de 2025: veja feriados e datas comemorativas Sobre o assunto Calendário de setembro de 2025: veja feriados e datas comemorativas Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 18 de setembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Tapiramutá (Bahia)



Aimorés (Minas Gerais)



Diamantino (Mato Grosso)



Boa Ventura de São Roque (Paraná)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.