Hoje, 15 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 15 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga

15 de setembro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Veja onde e saiba quais são os próximos feriados do ano
Além de setembro contar com um feriado nacional, a data da Independência da República, o dia 15 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros.

Nesta segunda-feira, 15 de setembro de 2025 (15/09/2025), não é feriado em nenhum município do Ceará. Apesar disso, mais de cem cidades de outros estados possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil?

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.

Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 15 de agosto, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

  • Brasiléia (Acre)
  • São José da Tapera (Alagoas)
  • Ipixuna (Amazonas)
  • Manicoré (Amazonas)
  • Bom Jesus da Lapa (Bahia)
  • Candiba (Bahia)
  • Cícero Dantas (Bahia)
  • Cruz das Almas (Bahia)
  • Esplanada (Bahia)
  • Mairi (Bahia)
  • Paramirim (Bahia)
  • Planaltino (Bahia)
  • Dores do Rio Preto (Espírito Santo)
  • Ibiraçu (Espírito Santo)
  • Ibitirama (Espírito Santo)
  • Mantenópolis (Espírito Santo)
  • Alexânia (Goiás)
  • Caldas Novas (Goiás)
  • Orizona (Goiás)
  • Porangatu (Goiás)
  • Uruana (Goiás)
  • Chapadinha (Maranhão)
  • Itapecuru Mirim (Maranhão)
  • Açucena (Minas Gerais)
  • Alagoa (Minas Gerais)
  • Barbacena (Minas Gerais)
  • Belo Oriente (Minas Gerais)
  • Boa Esperança (Minas Gerais)
  • Bom Jesus do Galho (Minas Gerais)
  • Camacho (Minas Gerais)
  • Campo Florido (Minas Gerais)
  • Capela Nova (Minas Gerais)
  • Delfim Moreira (Minas Gerais)
  • Desterro de Entre Rios (Minas Gerais)
  • Dona Euzébia (Minas Gerais)
  • Dores de Campos (Minas Gerais)
  • Dores do Indaiá (Minas Gerais)
  • Doresópolis (Minas Gerais)
  • Extrema (Minas Gerais)
  • Gonçalves (Minas Gerais)
  • Guaxupé (Minas Gerais)
  • Ibiraci (Minas Gerais)
  • Itaguara (Minas Gerais)
  • Januária (Minas Gerais)
  • Joaquim Felício (Minas Gerais)
  • Lima Duarte (Minas Gerais)
  • Marliéria (Minas Gerais)
  • Matozinhos (Minas Gerais)
  • Pará de Minas (Minas Gerais)
  • Piedade de Caratinga (Minas Gerais)
  • Piedade do Rio Grande (Minas Gerais)
  • Rochedo de Minas (Minas Gerais)
  • Santa Juliana (Minas Gerais)
  • Soledade de Minas (Minas Gerais)
  • Turmalina (Minas Gerais)
  • Turvolândia (Minas Gerais)
  • Barra dos Garças (Mato Grosso)
  • Novo Mundo (Mato Grosso)
  • Santa Carmem (Mato Grosso)
  • Cajazeiras (Paraíba)
  • Manaíra (Paraíba)
  • Mogeiro (Paraíba)
  • Monteiro (Paraíba)
  • Aliança (Pernambuco)
  • Belém de Maria (Pernambuco)
  • Caruaru (Pernambuco)
  • Condado (Pernambuco)
  • Poção (Pernambuco)
  • São José do Belmonte (Pernambuco)
  • Terra Nova (Pernambuco)
  • Timbaúba (Pernambuco)
  • Triunfo (Pernambuco)
  • Jaboti (Paraná)
  • Jaguariaíva (Paraná)
  • Marilândia do Sul (Paraná)
  • Ponta Grossa (Paraná)
  • Santa Mônica (Paraná)
  • Tijucas do Sul (Paraná)
  • Areal (RIo de Janeiro)
  • Casimiro de Abreu (RIo de Janeiro)
  • Laje do Muriaé (RIo de Janeiro)
  • Magé (RIo de Janeiro)
  • Porto Real (RIo de Janeiro)
  • Rio Claro (RIo de Janeiro)
  • Jardim de Piranhas (Rio Grande do Norte)
  • Patu (Rio Grande do Norte)
  • Barracão (Rio Grande do Sul)
  • Sentinela do Sul (Rio Grande do Sul)
  • Jaguaruna (Santa Catarina)
  • Tubarão (Santa Catarina)
  • Nossa Senhora das Dores (Sergipe)
  • Altinópolis (São Paulo)
  • Aracoiaba da Serra (São Paulo)
  • Artur Nogueira (São Paulo)
  • Avaré (São Paulo)
  • Bariri (São Paulo)
  • Brotas (São Paulo)
  • Cabreúva (São Paulo)
  • Cândido Mota (São Paulo)
  • Casa Branca (São Paulo)
  • Euclides da Cunha Paulista (São Paulo)
  • Fartura (São Paulo)
  • General Salgado (São Paulo)
  • Guará (São Paulo)
  • Ibiúna (São Paulo)
  • Itobi (São Paulo)
  • Jambeiro (São Paulo)
  • José Bonifácio (São Paulo)
  • Juquitiba (São Paulo)
  • Lençois Paulista (São Paulo)
  • Limeira (São Paulo)
  • Mairiporã (São Paulo)
  • Miracatu (São Paulo)
  • Nova Odessa (São Paulo)
  • Salto Grande (São Paulo)
  • Sarapuí (São Paulo)
  • Serrana (São Paulo)
  • Várzea Paulista (São Paulo)
  • Paraná (Tocantis)
  • Santa Fé do Araguaia (Tocantins)
  • Silvanópolis (Tocantins)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença

Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.

O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.

Feriados nacionais restantes em 2025

Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:

  • 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
  • 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida
  • 2 de novembro (domingo): Finados
  • 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
  • 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.

O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.

No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.

