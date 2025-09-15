Hoje, 15 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 15 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga15 de setembro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Veja onde e saiba quais são os próximos feriados do ano
Além de setembro contar com um feriado nacional, a data da Independência da República, o dia 15 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros.
Nesta segunda-feira, 15 de setembro de 2025 (15/09/2025), não é feriado em nenhum município do Ceará. Apesar disso, mais de cem cidades de outros estados possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 15 de agosto, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):
- Brasiléia (Acre)
- São José da Tapera (Alagoas)
- Ipixuna (Amazonas)
- Manicoré (Amazonas)
- Bom Jesus da Lapa (Bahia)
- Candiba (Bahia)
- Cícero Dantas (Bahia)
- Cruz das Almas (Bahia)
- Esplanada (Bahia)
- Mairi (Bahia)
- Paramirim (Bahia)
- Planaltino (Bahia)
- Dores do Rio Preto (Espírito Santo)
- Ibiraçu (Espírito Santo)
- Ibitirama (Espírito Santo)
- Mantenópolis (Espírito Santo)
- Alexânia (Goiás)
- Caldas Novas (Goiás)
- Orizona (Goiás)
- Porangatu (Goiás)
- Uruana (Goiás)
- Chapadinha (Maranhão)
- Itapecuru Mirim (Maranhão)
- Açucena (Minas Gerais)
- Alagoa (Minas Gerais)
- Barbacena (Minas Gerais)
- Belo Oriente (Minas Gerais)
- Boa Esperança (Minas Gerais)
- Bom Jesus do Galho (Minas Gerais)
- Camacho (Minas Gerais)
- Campo Florido (Minas Gerais)
- Capela Nova (Minas Gerais)
- Delfim Moreira (Minas Gerais)
- Desterro de Entre Rios (Minas Gerais)
- Dona Euzébia (Minas Gerais)
- Dores de Campos (Minas Gerais)
- Dores do Indaiá (Minas Gerais)
- Doresópolis (Minas Gerais)
- Extrema (Minas Gerais)
- Gonçalves (Minas Gerais)
- Guaxupé (Minas Gerais)
- Ibiraci (Minas Gerais)
- Itaguara (Minas Gerais)
- Januária (Minas Gerais)
- Joaquim Felício (Minas Gerais)
- Lima Duarte (Minas Gerais)
- Marliéria (Minas Gerais)
- Matozinhos (Minas Gerais)
- Pará de Minas (Minas Gerais)
- Piedade de Caratinga (Minas Gerais)
- Piedade do Rio Grande (Minas Gerais)
- Rochedo de Minas (Minas Gerais)
- Santa Juliana (Minas Gerais)
- Soledade de Minas (Minas Gerais)
- Turmalina (Minas Gerais)
- Turvolândia (Minas Gerais)
- Barra dos Garças (Mato Grosso)
- Novo Mundo (Mato Grosso)
- Santa Carmem (Mato Grosso)
- Cajazeiras (Paraíba)
- Manaíra (Paraíba)
- Mogeiro (Paraíba)
- Monteiro (Paraíba)
- Aliança (Pernambuco)
- Belém de Maria (Pernambuco)
- Caruaru (Pernambuco)
- Condado (Pernambuco)
- Poção (Pernambuco)
- São José do Belmonte (Pernambuco)
- Terra Nova (Pernambuco)
- Timbaúba (Pernambuco)
- Triunfo (Pernambuco)
- Jaboti (Paraná)
- Jaguariaíva (Paraná)
- Marilândia do Sul (Paraná)
- Ponta Grossa (Paraná)
- Santa Mônica (Paraná)
- Tijucas do Sul (Paraná)
- Areal (RIo de Janeiro)
- Casimiro de Abreu (RIo de Janeiro)
- Laje do Muriaé (RIo de Janeiro)
- Magé (RIo de Janeiro)
- Porto Real (RIo de Janeiro)
- Rio Claro (RIo de Janeiro)
- Jardim de Piranhas (Rio Grande do Norte)
- Patu (Rio Grande do Norte)
- Barracão (Rio Grande do Sul)
- Sentinela do Sul (Rio Grande do Sul)
- Jaguaruna (Santa Catarina)
- Tubarão (Santa Catarina)
- Nossa Senhora das Dores (Sergipe)
- Altinópolis (São Paulo)
- Aracoiaba da Serra (São Paulo)
- Artur Nogueira (São Paulo)
- Avaré (São Paulo)
- Bariri (São Paulo)
- Brotas (São Paulo)
- Cabreúva (São Paulo)
- Cândido Mota (São Paulo)
- Casa Branca (São Paulo)
- Euclides da Cunha Paulista (São Paulo)
- Fartura (São Paulo)
- General Salgado (São Paulo)
- Guará (São Paulo)
- Ibiúna (São Paulo)
- Itobi (São Paulo)
- Jambeiro (São Paulo)
- José Bonifácio (São Paulo)
- Juquitiba (São Paulo)
- Lençois Paulista (São Paulo)
- Limeira (São Paulo)
- Mairiporã (São Paulo)
- Miracatu (São Paulo)
- Nova Odessa (São Paulo)
- Salto Grande (São Paulo)
- Sarapuí (São Paulo)
- Serrana (São Paulo)
- Várzea Paulista (São Paulo)
- Paraná (Tocantis)
- Santa Fé do Araguaia (Tocantins)
- Silvanópolis (Tocantins)
Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
- 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida
- 2 de novembro (domingo): Finados
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.