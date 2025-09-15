Hoje, 15 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 15 de setembro é feriado em centenas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: AURÉLIO ALVES

Além de setembro contar com um feriado nacional, a data da Independência da República, o dia 15 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Nesta segunda-feira, 15 de setembro de 2025 (15/09/2025), não é feriado em nenhum município do Ceará. Apesar disso, mais de cem cidades de outros estados possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 15 de agosto, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Brasiléia (Acre)



São José da Tapera (Alagoas)



Ipixuna (Amazonas)



Manicoré (Amazonas)



Bom Jesus da Lapa (Bahia)



Candiba (Bahia)



Cícero Dantas (Bahia)



Cruz das Almas (Bahia)



Esplanada (Bahia)



Mairi (Bahia)



Paramirim (Bahia)



Planaltino (Bahia)



Dores do Rio Preto (Espírito Santo)



Ibiraçu (Espírito Santo)



Ibitirama (Espírito Santo)



Mantenópolis (Espírito Santo)



Alexânia (Goiás)



Caldas Novas (Goiás)



Orizona (Goiás)



Porangatu (Goiás)



Uruana (Goiás)



Chapadinha (Maranhão)



Itapecuru Mirim (Maranhão)



Açucena (Minas Gerais)



Alagoa (Minas Gerais)



Barbacena (Minas Gerais)



Belo Oriente (Minas Gerais)



Boa Esperança (Minas Gerais)



Bom Jesus do Galho (Minas Gerais)



Camacho (Minas Gerais)



Campo Florido (Minas Gerais)



Capela Nova (Minas Gerais)



Delfim Moreira (Minas Gerais)



Desterro de Entre Rios (Minas Gerais)



Dona Euzébia (Minas Gerais)



Dores de Campos (Minas Gerais)



Dores do Indaiá (Minas Gerais)



Doresópolis (Minas Gerais)



Extrema (Minas Gerais)



Gonçalves (Minas Gerais)



Guaxupé (Minas Gerais)



Ibiraci (Minas Gerais)



Itaguara (Minas Gerais)



Januária (Minas Gerais)



Joaquim Felício (Minas Gerais)



Lima Duarte (Minas Gerais)



Marliéria (Minas Gerais)



Matozinhos (Minas Gerais)



Pará de Minas (Minas Gerais)



Piedade de Caratinga (Minas Gerais)



Piedade do Rio Grande (Minas Gerais)



Rochedo de Minas (Minas Gerais)



Santa Juliana (Minas Gerais)



Soledade de Minas (Minas Gerais)



Turmalina (Minas Gerais)



Turvolândia (Minas Gerais)



Barra dos Garças (Mato Grosso)



Novo Mundo (Mato Grosso)



Santa Carmem (Mato Grosso)



Cajazeiras (Paraíba)



Manaíra (Paraíba)



Mogeiro (Paraíba)



Monteiro (Paraíba)



Aliança (Pernambuco)



Belém de Maria (Pernambuco)



Caruaru (Pernambuco)



Condado (Pernambuco)



Poção (Pernambuco)



São José do Belmonte (Pernambuco)



Terra Nova (Pernambuco)



Timbaúba (Pernambuco)



Triunfo (Pernambuco)



Jaboti (Paraná)



Jaguariaíva (Paraná)



Marilândia do Sul (Paraná)



Ponta Grossa (Paraná)



Santa Mônica (Paraná)



Tijucas do Sul (Paraná)



Areal (RIo de Janeiro)



Casimiro de Abreu (RIo de Janeiro)



Laje do Muriaé (RIo de Janeiro)



Magé (RIo de Janeiro)



Porto Real (RIo de Janeiro)



Rio Claro (RIo de Janeiro)



Jardim de Piranhas (Rio Grande do Norte)



Patu (Rio Grande do Norte)



Barracão (Rio Grande do Sul)



Sentinela do Sul (Rio Grande do Sul)



Jaguaruna (Santa Catarina)



Tubarão (Santa Catarina)



Nossa Senhora das Dores (Sergipe)



Altinópolis (São Paulo)



Aracoiaba da Serra (São Paulo)



Artur Nogueira (São Paulo)



Avaré (São Paulo)



Bariri (São Paulo)



Brotas (São Paulo)



Cabreúva (São Paulo)



Cândido Mota (São Paulo)



Casa Branca (São Paulo)



Euclides da Cunha Paulista (São Paulo)



Fartura (São Paulo)



General Salgado (São Paulo)



Guará (São Paulo)



Ibiúna (São Paulo)



Itobi (São Paulo)



Jambeiro (São Paulo)



José Bonifácio (São Paulo)



Juquitiba (São Paulo)



Lençois Paulista (São Paulo)



Limeira (São Paulo)



Mairiporã (São Paulo)



Miracatu (São Paulo)



Nova Odessa (São Paulo)



Salto Grande (São Paulo)



Sarapuí (São Paulo)



Serrana (São Paulo)



Várzea Paulista (São Paulo)



Paraná (Tocantis)



Santa Fé do Araguaia (Tocantins)



Silvanópolis (Tocantins)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.