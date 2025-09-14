Hoje, 14 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 14 de setembro é feriado em centenas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: Rodrigo Carvalho em 15/2/2015

Além de setembro contar com um feriado nacional, a data da Independência da República, o dia 14 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Neste domingo, 14 de setembro de 2025 (14/09/2025), é feriado em um município do Ceará. Além disso, quarenta e nove cidades de outros estados possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 14 de agosto, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Monte Santo (Bahia)



Várzea Nova (Bahia)



Vera Cruz (Bahia)



Guaiúba (Ceará)



Rio Bananal (Espírito Santo)



Silvânia (Goiás)



Uruana (Goiás)



Argirita (Minas Gerais)



Campanário (Minas Gerais)



Cana Verde (Minas Gerais)



Caputira (Minas Gerais)



Carmo do Cajuru (Minas Gerais)



Cruzília (Minas Gerais)



Itabirinha (Minas Gerais)



Itamarati de Minas (Minas Gerais)



Jequeri (Minas Gerais)



Liberdade (Minas Gerais)



Malacacheta (Minas Gerais)



Manhumirim (Minas Gerais)



Matipó (Minas Gerais)



Matozinhos (Minas Gerais)



Perdões (Minas Gerais)



Poté (Minas Gerais)



Pratápolis (Minas Gerais)



São José do Goiabal (Minas Gerais)



São Sebastião da Vargem Alegre (Minas Gerais)



Tarumirim (Minas Gerais)



Teixeiras (Minas Gerais)



Vieiras (Minas Gerais)



Barra do Bugres (Mato Grosso)



Santa Cruz do Xingu (Mato Grosso)



Sinop (Mato Grosso)



Redenção (Pará)



Pilar (Paraíba)



Brejão (Pernambuco)



Andirá (Paraná)



Pérola (Paraná)



Santa Cruz de Monte Castelo (Paraná)



Laje do Muriaé (Rio de Janeiro)



Mendes (Rio de Janeiro)



Morro Redondo (Rio Grande do Sul)



Viamão (Rio Grande do Sul)



Morro Grande (Santa Catarina)



Areiópolis (São Paulo)



Cesário Lange (São Paulo)



Presidente Prudente (São Paulo)



Ribeirão corrente (São Paulo)



Santa Cruz das Palmeiras (São Paulo)



Ubatuba (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.