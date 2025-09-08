8 de setembro é Dia de N. Sra. da Natividade; veja onde é feriado

Dia de N. Sra. da Natividade: veja história e onde é feriado em 8 de setembroCelebração do nascimento da Virgem Maria é uma das festas marianas mais antigas da Igreja Católica. Descubra sua origem e locais onde é feriado
Nesta segunda-feira, 8 de setembro, a Igreja Católica celebra a Natividade de Nossa Senhora.
O termo “natividade” significa nascimento; da mesma forma em que os fiéis comemoram o nascimento de Jesus no Natal, celebram o nascimento de Maria, sua mãe.
Nossa Senhora da Natividade: história da festa
A Igreja Católica guarda com solenidade momentos marcantes da vida de Maria e o seu nascimento é um deles. São as chamadas "festas marianas".
A festa da Natividade de Nossa Senhora é celebrada desde o século IV. Sua origem pode estar ligada a uma igreja dedicada a Maria construída em Jerusalém, no local onde teria sido a casa de seus pais, Sant’Ana e São Joaquim.
Já em Roma, a celebração passou a ocorrer no século VIII, durante o pontificado do papa Sérgio I, em 701.
Além de Jesus, a Igreja só celebra o nascimento de dois santos: São João Batista (em 24 de junho) e Nossa Senhora.
Celebração de Nossa Senhora da Natividade
A Natividade de Nossa Senhora é uma festividade religiosa celebrada no dia 8 de setembro pela Igreja Católica, precisamente nove meses após comemorar a Imaculada Conceição da Virgem Maria, no dia 8 de dezembro do ano anterior.
Essas duas festas que celebram Maria estão interligadas: enquanto a Natividade comemora o nascimento, a Imaculada Conceição celebra a gravidez de Maria sem o pecado original.
Nossa Senhora da Natividade: onde é feriado?
Nossa Senhora da Natividade é padroeira da cidade de Umirim, no Ceará. Comemorado no dia 8 de setembro, é feriado do município.
No centro de Umirim, as celebrações acontecerão na Igreja Matriz Nossa Senhora da Natividade.
Também padroeira do Tocantins, a data é feriado no estadual. “Natividade” é o nome da cidade mais antiga do Tocantins e onde a festa começou a ser celebrada no estado.
Tocantins é o único estado brasileiro que tem a santa como padroeira. Com sua criação em 1988, os fiéis iniciaram uma campanha para tornar Nossa Senhora da Natividade padroeira do estado.
Em 15 de agosto de 1992, durante a Romaria do Bonfim, na cidade de Natividade, a santa foi oficialmente instituída como a padroeira estadual.
Oração de Nossa Senhora da Natividade
“Oh! Maria Santíssima! Eleita e destinada ao eterno pela augustíssima Trindade para Mãe do Unigênito Filho do Pai, anunciada pelos profetas, esperada dos Patriarcas e desejada de todas as gentes. Sacrário e templo vivo do Espírito Santo, sol sem mancha, porque fostes concebida sem pecado original.
Senhora do céu e da terra, Rainha dos anjos, nós, humildemente prostrados, veneramo-vos e nos alegramos da solene comemoração anual de vosso felicíssimo nascimento.
Do mais íntimo de nosso coração, suplicamo-vos que vos digneis benigna vir a nascer espiritualmente em nossas almas, para que, cativadas estas por vossa amabilidade e doçura, vivam sempre unidas a vosso dulcíssimo e amabilíssimo coração.”
Uma oração pelo nascimento de Maria
“Abri, ó Deus, para os vossos servos e servas, os tesouros da vossa graça; e assim como a maternidade de Maria foi a aurora da salvação, a festa de seu nascimento aumente em nós a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.”Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente