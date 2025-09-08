Hoje, 8 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 8 de setembro é feriado em centenas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: Fabilio Rocha/Divulgação

Além de setembro contar com um feriado nacional, a data da Independência da República, o dia 8 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Nesta segunda-feira, 8 de setembro de 2025 (08/09/2025), é feriado municipal em sete cidades do Ceará. Além disso, mais de 100 cidades de outros estados possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 8 de agosto, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Manoel Urbano (Acre)



Batalha (Alagoas)



Cacimbinhas (Alagoas)



São Sebastião (Alagoas)



Beruri (Amazonas)



Eirunepé (Amazonas)



Lábrea (Amazonas)



Boa Nova (Bahia)



Brotas de Macaúba (Bahia)

Caculé (Bahia)



Cipó (Bahia)

Capistrano (Ceará)

Cariús (Ceará)

Carnaubal (Ceará)

Frecheirinha (Ceará)

Maranguape (Ceará)

Tabuleiro do Norte (Ceará)

Umirim (Ceará)

Boa Esperança (Espírito Santo)



Itapemirim (Espírito Santo)



Vitória (Espírito Santo)



Alvorada do Norte (Goiás)



Campo Alegre de Goiás (Goiás)



Corumbá de Goiás (Goiás)



Faina (Goiás)



Firminópolis (Goiás)



Jaraguá (Goiás)



Petrolina de Goiás (Goiás)



São Francisco de Goiás (Goiás)



Alto Parnaíba (Maranhão)



Dom Pedro (Maranhão)



Riachão (Maranhão)



Santa Quitéria do Maranhão (Maranhão)



São Domingos do Azeitão (Maranhão)



São Luís (Maranhão)



Tutóia (Maranhão)



Urbano Santos (Maranhão)



Viana (Maranhão)



Vitória do Mearim (Maranhão)



Antônio Dias (Minas Gerais)



Baependi (Minas Gerais)



Bom Jesus da Penha (Minas Gerais)



Bom Repouso (Minas Gerais)



Buritis (Minas Gerais)



Datas (Minas Gerais)



Francisco Sá (Minas Gerais)



Itinga (Minas Gerais)



Jordânia (Minas Gerais)



Lagoa Formosa (Minas Gerais)



Manga (Minas Gerais)



Nazareno (Minas Gerais)



Patrocínio (Minas Gerais)



Piracema (Minas Gerais)



Senhora de Oliveira (Minas Gerais)



Serra do Salitre (Minas Gerais)



Tocantins (Minas Gerais)



Salinópolis (Pará)



São Domingos do Capim (Pará)



Arara (Paraíba)



Catolé do Rocha (Paraíba)



Sousa (Paraíba)



Exu (Pernambuco)



Serra Talhada (Pernambuco)



Esperantina (Piauí)



Fronteiras (Piauí)



Parnaíba (Piauí)



Boa Esperança (Paraná)



Cerro Azul (Paraná)



Clevelândia (Paraná)



Curitiba (Paraná)



Engenheiro Beltrão (Paraná)



Espigão Alto do Iguaçu (Paraná)



Irati (Paraná)



Morretes (Paraná)



Santa Maria do Oeste (Paraná)



Comendador Levy Gasparian (Rio de Janeiro)



Duas Barras (Rio de Janeiro)



Mangaratiba (Rio de Janeiro)



Natividade (Rio de Janeiro)



Parati (Rio de Janeiro)



Saquarema (Rio de Janeiro)



Silva Jardim (Rio de Janeiro)



Alta Floresta do Oeste (Rondônia)



Estância Velha (Rio Grande do Sul)



Nonoai (Rio Grande do Sul)



Cocal do Sul (Santa Catarina)



Mafra (Santa Catarina)



Ponte Alta do Norte (Santa Catarina)



São Francisco do Sul (Santa Catarina)



Itabi (Sergipe)



Lagarto (Sergipe)



São Cristóvão (Sergipe)



Tomar do Geru (Sergipe)



Amparo (São Paulo)



Anhembi (São Paulo)



Bilac (São Paulo)



Buritizal (São Paulo)



Cotia (São Paulo)



Descalvado (São Paulo)



Eldorado (São Paulo)



Embaúba (São Paulo)



Itapira (São Paulo)



Itaquaquecetuba (São Paulo)



Itariri (São Paulo)



Itatiba (São Paulo)



Lindóia (São Paulo)



Mirassol (São Paulo)



Monteiro Lobato (São Paulo)



Natividade da Serra (São Paulo)



Nipoã (São Paulo)



Pindamonhangaba (São Paulo)



Salto (São Paulo)



Santo Antônio da Alegria (São Paulo)



Santos (São Paulo)



Tejupá (São Paulo)



União Paulista (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban. Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga. Feriados nacionais restantes em 2025 Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano: