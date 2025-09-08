Hoje, 8 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 8 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga8 de setembro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Veja onde e saiba quais são os próximos feriados do ano
Além de setembro contar com um feriado nacional, a data da Independência da República, o dia 8 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros.
Nesta segunda-feira, 8 de setembro de 2025 (08/09/2025), é feriado municipal em sete cidades do Ceará. Além disso, mais de 100 cidades de outros estados possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 8 de agosto, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):
- Manoel Urbano (Acre)
- Batalha (Alagoas)
- Cacimbinhas (Alagoas)
- São Sebastião (Alagoas)
- Beruri (Amazonas)
- Eirunepé (Amazonas)
- Lábrea (Amazonas)
- Boa Nova (Bahia)
- Brotas de Macaúba (Bahia)
- Caculé (Bahia)
- Cipó (Bahia)
- Capistrano (Ceará)
- Cariús (Ceará)
- Carnaubal (Ceará)
- Frecheirinha (Ceará)
- Maranguape (Ceará)
- Tabuleiro do Norte (Ceará)
- Umirim (Ceará)
- Boa Esperança (Espírito Santo)
- Itapemirim (Espírito Santo)
- Vitória (Espírito Santo)
- Alvorada do Norte (Goiás)
- Campo Alegre de Goiás (Goiás)
- Corumbá de Goiás (Goiás)
- Faina (Goiás)
- Firminópolis (Goiás)
- Jaraguá (Goiás)
- Petrolina de Goiás (Goiás)
- São Francisco de Goiás (Goiás)
- Alto Parnaíba (Maranhão)
- Dom Pedro (Maranhão)
- Riachão (Maranhão)
- Santa Quitéria do Maranhão (Maranhão)
- São Domingos do Azeitão (Maranhão)
- São Luís (Maranhão)
- Tutóia (Maranhão)
- Urbano Santos (Maranhão)
- Viana (Maranhão)
- Vitória do Mearim (Maranhão)
- Antônio Dias (Minas Gerais)
- Baependi (Minas Gerais)
- Bom Jesus da Penha (Minas Gerais)
- Bom Repouso (Minas Gerais)
- Buritis (Minas Gerais)
- Datas (Minas Gerais)
- Francisco Sá (Minas Gerais)
- Itinga (Minas Gerais)
- Jordânia (Minas Gerais)
- Lagoa Formosa (Minas Gerais)
- Manga (Minas Gerais)
- Nazareno (Minas Gerais)
- Patrocínio (Minas Gerais)
- Piracema (Minas Gerais)
- Senhora de Oliveira (Minas Gerais)
- Serra do Salitre (Minas Gerais)
- Tocantins (Minas Gerais)
- Salinópolis (Pará)
- São Domingos do Capim (Pará)
- Arara (Paraíba)
- Catolé do Rocha (Paraíba)
- Sousa (Paraíba)
- Exu (Pernambuco)
- Serra Talhada (Pernambuco)
- Esperantina (Piauí)
- Fronteiras (Piauí)
- Parnaíba (Piauí)
- Boa Esperança (Paraná)
- Cerro Azul (Paraná)
- Clevelândia (Paraná)
- Curitiba (Paraná)
- Engenheiro Beltrão (Paraná)
- Espigão Alto do Iguaçu (Paraná)
- Irati (Paraná)
- Morretes (Paraná)
- Santa Maria do Oeste (Paraná)
- Comendador Levy Gasparian (Rio de Janeiro)
- Duas Barras (Rio de Janeiro)
- Mangaratiba (Rio de Janeiro)
- Natividade (Rio de Janeiro)
- Parati (Rio de Janeiro)
- Saquarema (Rio de Janeiro)
- Silva Jardim (Rio de Janeiro)
- Alta Floresta do Oeste (Rondônia)
- Estância Velha (Rio Grande do Sul)
- Nonoai (Rio Grande do Sul)
- Cocal do Sul (Santa Catarina)
- Mafra (Santa Catarina)
- Ponte Alta do Norte (Santa Catarina)
- São Francisco do Sul (Santa Catarina)
- Itabi (Sergipe)
- Lagarto (Sergipe)
- São Cristóvão (Sergipe)
- Tomar do Geru (Sergipe)
- Amparo (São Paulo)
- Anhembi (São Paulo)
- Bilac (São Paulo)
- Buritizal (São Paulo)
- Cotia (São Paulo)
- Descalvado (São Paulo)
- Eldorado (São Paulo)
- Embaúba (São Paulo)
- Itapira (São Paulo)
- Itaquaquecetuba (São Paulo)
- Itariri (São Paulo)
- Itatiba (São Paulo)
- Lindóia (São Paulo)
- Mirassol (São Paulo)
- Monteiro Lobato (São Paulo)
- Natividade da Serra (São Paulo)
- Nipoã (São Paulo)
- Pindamonhangaba (São Paulo)
- Salto (São Paulo)
- Santo Antônio da Alegria (São Paulo)
- Santos (São Paulo)
- Tejupá (São Paulo)
- União Paulista (São Paulo)
Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
- 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida
- 2 de novembro (domingo): Finados
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.