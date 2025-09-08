Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hoje, 8 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 8 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga

8 de setembro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Veja onde e saiba quais são os próximos feriados do ano
Autor Arthur Albano
Autor
Arthur Albano Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Além de setembro contar com um feriado nacional, a data da Independência da República, o dia 8 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros.

Nesta segunda-feira, 8 de setembro de 2025 (08/09/2025), é feriado municipal em sete cidades do Ceará. Além disso, mais de 100 cidades de outros estados possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil?

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.

Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 8 de agosto, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

  • Manoel Urbano (Acre)
  • Batalha (Alagoas)
  • Cacimbinhas (Alagoas)
  • São Sebastião (Alagoas)
  • Beruri (Amazonas)
  • Eirunepé (Amazonas)
  • Lábrea (Amazonas)
  • Boa Nova (Bahia)
  • Brotas de Macaúba (Bahia)
  • Caculé (Bahia)
  • Cipó (Bahia)
  • Capistrano (Ceará)
  • Cariús (Ceará)
  • Carnaubal (Ceará)
  • Frecheirinha (Ceará)
  • Maranguape (Ceará)
  • Tabuleiro do Norte (Ceará)
  • Umirim (Ceará)
  • Boa Esperança (Espírito Santo)
  • Itapemirim (Espírito Santo)
  • Vitória (Espírito Santo)
  • Alvorada do Norte (Goiás)
  • Campo Alegre de Goiás (Goiás)
  • Corumbá de Goiás (Goiás)
  • Faina (Goiás)
  • Firminópolis (Goiás)
  • Jaraguá (Goiás)
  • Petrolina de Goiás (Goiás)
  • São Francisco de Goiás (Goiás)
  • Alto Parnaíba (Maranhão)
  • Dom Pedro (Maranhão)
  • Riachão (Maranhão)
  • Santa Quitéria do Maranhão (Maranhão)
  • São Domingos do Azeitão (Maranhão)
  • São Luís (Maranhão)
  • Tutóia (Maranhão)
  • Urbano Santos (Maranhão)
  • Viana (Maranhão)
  • Vitória do Mearim (Maranhão)
  • Antônio Dias (Minas Gerais)
  • Baependi (Minas Gerais)
  • Bom Jesus da Penha (Minas Gerais)
  • Bom Repouso (Minas Gerais)
  • Buritis (Minas Gerais)
  • Datas (Minas Gerais)
  • Francisco Sá (Minas Gerais)
  • Itinga (Minas Gerais)
  • Jordânia (Minas Gerais)
  • Lagoa Formosa (Minas Gerais)
  • Manga (Minas Gerais)
  • Nazareno (Minas Gerais)
  • Patrocínio (Minas Gerais)
  • Piracema (Minas Gerais)
  • Senhora de Oliveira (Minas Gerais)
  • Serra do Salitre (Minas Gerais)
  • Tocantins (Minas Gerais)
  • Salinópolis (Pará)
  • São Domingos do Capim (Pará)
  • Arara (Paraíba)
  • Catolé do Rocha (Paraíba)
  • Sousa (Paraíba)
  • Exu (Pernambuco)
  • Serra Talhada (Pernambuco)
  • Esperantina (Piauí)
  • Fronteiras (Piauí)
  • Parnaíba (Piauí)
  • Boa Esperança (Paraná)
  • Cerro Azul (Paraná)
  • Clevelândia (Paraná)
  • Curitiba (Paraná)
  • Engenheiro Beltrão (Paraná)
  • Espigão Alto do Iguaçu (Paraná)
  • Irati (Paraná)
  • Morretes (Paraná)
  • Santa Maria do Oeste (Paraná)
  • Comendador Levy Gasparian (Rio de Janeiro)
  • Duas Barras (Rio de Janeiro)
  • Mangaratiba (Rio de Janeiro)
  • Natividade (Rio de Janeiro)
  • Parati (Rio de Janeiro)
  • Saquarema (Rio de Janeiro)
  • Silva Jardim (Rio de Janeiro)
  • Alta Floresta do Oeste (Rondônia)
  • Estância Velha (Rio Grande do Sul)
  • Nonoai (Rio Grande do Sul)
  • Cocal do Sul (Santa Catarina)
  • Mafra (Santa Catarina)
  • Ponte Alta do Norte (Santa Catarina)
  • São Francisco do Sul (Santa Catarina)
  • Itabi (Sergipe)
  • Lagarto (Sergipe)
  • São Cristóvão (Sergipe)
  • Tomar do Geru (Sergipe)
  • Amparo (São Paulo)
  • Anhembi (São Paulo)
  • Bilac (São Paulo)
  • Buritizal (São Paulo)
  • Cotia (São Paulo)
  • Descalvado (São Paulo)
  • Eldorado (São Paulo)
  • Embaúba (São Paulo)
  • Itapira (São Paulo)
  • Itaquaquecetuba (São Paulo)
  • Itariri (São Paulo)
  • Itatiba (São Paulo)
  • Lindóia (São Paulo)
  • Mirassol (São Paulo)
  • Monteiro Lobato (São Paulo)
  • Natividade da Serra (São Paulo)
  • Nipoã (São Paulo)
  • Pindamonhangaba (São Paulo)
  • Salto (São Paulo)
  • Santo Antônio da Alegria (São Paulo)
  • Santos (São Paulo)
  • Tejupá (São Paulo)
  • União Paulista (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença

Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.

O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.

Feriados nacionais restantes em 2025

Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:

  • 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
  • 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida
  • 2 de novembro (domingo): Finados
  • 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
  • 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.

O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.

No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar