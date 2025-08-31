Hoje, 31 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 31 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga31 de agosto não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Veja onde e saiba quais são os próximos feriados do ano
Apesar de agosto ser lembrado como um o mais demorado dos meses e não contar com feriados nacionais, o dia 31 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros.
Neste domingo, 31 de agosto de 2025 (31/08/2025), é feriado em dois municípios do Ceará. Além disso, outras 20 cidades de vários estados possuem folgas na data. Confira na lista completa:
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm folgas em 31 de agosto:
- Mazagão (Amapá)
- Bom Jesus da Lapa (Bahia)
- Guaratinga (Bahia)
- Camacan (Bahia)
- Itapipoca (Ceará)
- Várzea Alegre (Ceará)
- Trindade (Goiás)
- Araioses (Maranhão)
- Campestre do Maranhão (Maranhão)
- Governador Eugênio Barros (Maranhão)
- São Raimundo das Mangabeiras (Maranhão)
- Senador Alexandre Costa (Maranhão)
- Timbiras (Maranhão)
- Tuntum (Maranhão)
- Vargem Grande (Maranhão)
- Jangada (Mato Grosso)
- Rosário Oeste (Mato Grosso)
- Baião (Paraíba)
- Vigia (Paraíba)
- São Raimundo Nonato (Piauí)
- União (Piauí)
- Itaí (São Paulo)
Onde é feriado no Ceará hoje, 31 de agosto?
Dois municípios cearenses possuem feriado em 31 de agosto: Itapipoca e Várzea Alegre
O munícipio de Itapipoca comemora sua emancipação política declarada na mesma data em 1915, enquanto Várzea Alegre tem celebrações alusivas ao padroeiro da cidade, São Raimundo Nonato
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
- 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida2 de novembro (domingo): Finados
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.