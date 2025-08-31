Hoje, 31 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 31 de agosto é feriado em algumas cidades do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: 31 19:16:04

Apesar de agosto ser lembrado como um o mais demorado dos meses e não contar com feriados nacionais, o dia 31 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Neste domingo, 31 de agosto de 2025 (31/08/2025), é feriado em dois municípios do Ceará. Além disso, outras 20 cidades de vários estados possuem folgas na data. Confira na lista completa:

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm folgas em 31 de agosto:

Mazagão (Amapá)



Bom Jesus da Lapa (Bahia)



Guaratinga (Bahia)



Camacan (Bahia)



Itapipoca (Ceará)



Várzea Alegre (Ceará)



Trindade (Goiás)



Araioses (Maranhão)



Campestre do Maranhão (Maranhão)



Governador Eugênio Barros (Maranhão)



São Raimundo das Mangabeiras (Maranhão)



Senador Alexandre Costa (Maranhão)



Timbiras (Maranhão)



Tuntum (Maranhão)



Vargem Grande (Maranhão)



Jangada (Mato Grosso)



Rosário Oeste (Mato Grosso)



Baião (Paraíba)



Vigia (Paraíba)



São Raimundo Nonato (Piauí)



União (Piauí)



Itaí (São Paulo)

Onde é feriado no Ceará hoje, 31 de agosto? Dois municípios cearenses possuem feriado em 31 de agosto: Itapipoca e Várzea Alegre O munícipio de Itapipoca comemora sua emancipação política declarada na mesma data em 1915, enquanto Várzea Alegre tem celebrações alusivas ao padroeiro da cidade, São Raimundo Nonato

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.