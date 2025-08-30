Hoje, 30 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 30 de agosto é feriado em algumas cidades do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: Ed Castro/Prefeitura de Cascavel

Apesar de agosto ser lembrado como um o mais demorado dos meses e não contar com feriados nacionais, o dia 30 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Neste sábado, 30 de agosto de 2025 (30/08/2025), é feriado em três municípios do Ceará. Além disso, outras 19 cidades de vários estados possuem folgas na data. Confira na lista completa:

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm folgas em 30 de agosto:

Santa Bárbara (Bahia)



Wanderley (Bahia)



Jaguaribara (Ceará)



Limoeiro do Norte (Ceará)



Pereiro (Ceará)



Itapaci (Goiás)



São Raimundo das Mangabeiras (Maranhão)



Alto Rio Doce (Minas Gerais)

Arceburgo (Minas Gerais)



Botelhos (Minas Gerais)



Campestre (Minas Gerais)



Cláudio (Minas Gerais)



Conceição do Rio Verde (Minas Gerais)



Conquista (Minas Gerais)

Elói Mendes (Minas Gerais)



Nepomuceno (Minas Gerais)



Paraguaçu (Minas Gerais)



Passa Tempo (Minas Gerais)



Silvianópolis (Minas Gerais)



Virgínia (Minas Gerais)



Orleans (Santa Catarina)



Santa Rosa de Lima (Santa Catarina)

Onde é feriado no Ceará hoje, 29 de agosto? Três municípios cearenses possuem feriado em 29 de agosto: Jaguaribara, Limoeiro do Norte e Pereiro. Enquanto Limoeiro do Norte e Pereiro celebram suas emancipações políticas declaradas em 1890 e 1897, o feriado municipal de Jaguaribara decorre da comemoração da festa alusiva ao dia de Santa Rosa de Lima, padroeira do município.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga. Feriados nacionais restantes em 2025 Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano: