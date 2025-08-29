Hoje, 29 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 29 de agosto é feriado em algumas cidades do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: AURÉLIO ALVES / O POVO

Apesar de agosto ser lembrado como um o mais demorado dos meses e não contar com feriados nacionais, o dia 29 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Nesta sexta-feira, 29 de agosto de 2025 (29/08/2025), é feriado em dois municípios do Ceará. Além disso, mais nove cidades de vários estados possuem folgas na data. Confira na lista completa:

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm folgas em 29 de agosto:

Água Fria (Bahia)



Brejo Santo (Ceará)



Jaguaretama (Ceará)



Morrinhos (Goiás)



São José do Xingu (Mato Grosso)



Fagundes (Paraíba)



Teixeira (Paraíba)



União (Piauí)



Barbosa (São Paulo)



Leme (São Paulo)



Mineiros do Tietê (São Paulo)

Onde é feriado no Ceará hoje, 29 de agosto? Dois municípios cearenses possuem feriado em 29 de agosto: Brejo Santo e Jaguaretama. O feriado municipal de Brejo Santo decorre da transferência do aniversário de emancipação política do município do dia 26/08 para o dia 29 de agosto, segundo decreto n.º 019/2025 outorgado pela Prefeitura.

Já em Jaguaretama celebra-se a emancipação política promulgada na data em 1865. A cidade comemora seus 160 anos com festa nos dias 29 e 30 do mês, intitulada de "a 1ª micareta de Jaguaretama". As atrações incluem Jonas Esticado, Kiko Chicabana, Caio Brito, Jack Sampaio, Victor Brunnes e DJ Jô.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.