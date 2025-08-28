Hoje, 28 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 28 de agosto é feriado em algumas cidades do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: AURÉLIO ALVES / O POVO

Apesar de agosto ser lembrado como um o mais demorado dos meses e não contar com feriados nacionais, o dia 28 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Nesta quinta-feira, 28 de agosto de 2025 (28/08/2025), não é feriado em municípios do Ceará. Apesar disso, 13 cidades de vários estados possuem folgas na data. Confira na lista completa:

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm folgas em 28 de agosto:

Lagoa da Canoa (Alagoas)



Pauini (Amazonas)



Ruy Barbosa (Bahia)



Santa Brígida (Bahia)



Aporé (Goiás)



Fortaleza dos Nogueiras (Maranhão)



Araguari (Minas Gerais)



Chapada Gaúcha (Minas Gerais)



Bragança (Pará)



Moju (Pará)



Capela (Sergipe)



Itabaiana (Sergipe)



Itararé (São Paulo) Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.