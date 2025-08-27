Hoje, 27 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 27 de agosto é feriado em algumas cidades do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: DANIEL GALBER / ESPECIAL PARA O POVO

Apesar de agosto ser lembrado como um o mais demorado dos meses e não contar com feriados nacionais, o dia 27 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Nesta quarta-feira, 27 de agosto de 2025 (27/08/2025), é feriado em dois municípios do Ceará. Outras 9 cidades de vários estados possuem folgas na data. Confira na lista completa:

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm folgas em 27 de agosto:

Maceió (Alagoas)



Murici (Alagoas)



Governador Mangabeira (Bahia)



Mauriti (Ceará)



Santa Quitéria (Ceará)



São Vicente Ferrer (Maranhão)



Candói (Paraná)



Imaruí (Santa Catarina)



Itobi (São Paulo)



Matão (São Paulo)



Figueirópolis (Tocantins)

Onde é feriado no Ceará hoje, 27 de agosto? Dois municípios cearenses possuem feriado em 27 de agosto: Mauriti e Santa Quitéria. Os feriados municipais em Mauriti e Santa Quitéria no dia 27 de agosto são alusivos à emancipação política das cidades, fundadas na mesma data em 1890 e 1823, respectivamente.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.