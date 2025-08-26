Hoje, 26 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 26 de agosto é feriado em algumas cidades do Brasil. Na imagem, a fachada da igreja matriz de Ipu, no Ceará / Crédito: JÚLIO CAESAR / O POVO

Apesar de agosto ser lembrado como um o mais demorado dos meses e não contar com feriados nacionais, o dia 26 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Nesta terça-feira, 26 de agosto de 2025 (26/08/2025), é feriado em dois municípios do Ceará. Além disso, outras 9 cidades de vários estados possuem folgas na data. Confira na lista completa:

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm folgas em 26 de agosto:

Ituaçu (Bahia)



Ipu (Ceará)



Brejo Santo (Ceará)



Campinorte (Goiás)



Machado (Minas Gerais)



Campo Grande (Mato Grosso do Sul)



Nova Maringá (Mato Grosso)



Cruzeiro do Oeste (Paraná)



Virmond (Paraná)



Navegantes (Santa Catarina)



Dianópolis (Tocantins)

Onde é feriado no Ceará hoje, 26 de agosto? Dois municípios cearenses possuem feriado em 26 de agosto: Ipu e Brejo Santo. O feriado municipal em Ipu e em Brejo Santo no dia 26 de agosto é alusivo à emancipação política dos municípios, fundados na mesma data em 1840 e em 1890, respectivamente.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.