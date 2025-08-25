Hoje, 25 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 25 de agosto é feriado em algumas cidades do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Apesar de agosto ser lembrado como um o mais demorado dos meses e não contar com feriados nacionais, o dia 25 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Nesta segunda-feira, 25 de agosto de 2025 (25/08/2025), não é feriado em nenhum município do Ceará. Ao mesmo tempo, 20 cidades de outros estados possuem folgas na data. Confira na lista completa:

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm folgas em 25 de agosto:

Joaquim Gomes (Alagoas)



Campo Alegre de Lourdes (Bahia)



Cordeiros (Bahia)



Pedro Canário (Espírito Santo)



Corumbá de Goiás (Goiás)



Nazário (Goiás)



Porangatu (Goiás)



Rio Pomba (Minas Gerais)



Cáceres (Mato Grosso)



Guadalupe (Piauí)



São Luís (Roraima)



Mostardas (Rio Grande do Sul)



Chapecó (Santa Catarina)



Herval D’Oeste (Santa Catarina)



Joaçaba (Santa Catarina)



Luzerna (Santa Catarina)



União do Oeste (Santa Catarina)



Barretos (São Paulo)



Redenção da Serra (São Paulo)



Miracema do Tocantins (Tocantins)

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.