Hoje, 23 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 23 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga23 de agosto não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Veja onde e saiba quais são os próximos feriados do ano
Apesar de agosto ser lembrado como um o mais demorado dos meses e não contar com feriados nacionais, o dia 23 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros.
Neste sábado, 23 de agosto de 2025 (23/08/2025), é feriado em um município do Ceará. Além disso, outras 14 cidades de vários estados possuem folgas na data. Confira na lista completa:
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm folgas em 23 de agosto:
- Pentecoste (Ceará)
- Mucurici (Espírito Santo)
- Cabeceiras (Goiás)
- Iturama (Minas Gerais)
- Matozinhos (Minas Gerais)
- Mendes Pimentel (Minas Gerais)
- Sarzedo (Minas Gerais)
- Almeirim (Pará)
- Barra de Santa Rosa (Paraíba)
- Iretama (Paraná)
- Nova Santa Rosa (Paraná)
- Vale do Anari (Rondônia)
- Independência (Rio Grande do Sul)
- Santa Rosa do Sul (Santa Catarina)
- Formoso do Araguaia (Tocantins)
Onde é feriado no Ceará hoje, 23 de agosto?
Somente um município cearense possui feriado em 23 de agosto: Pentecoste.
Instituído em junho de 2016, o feriado municipal em Pentecoste no dia 23 de agosto é alusivo a emancipação política do município, fundado na mesma data em 1873.
A folga foi incluída no calendário da cidade pela Lei Municipal n.º 791/2016.
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
- 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida
- 2 de novembro (domingo): Finados
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.