Hoje, 23 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 23 de agosto é feriado em algumas cidades do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Apesar de agosto ser lembrado como um o mais demorado dos meses e não contar com feriados nacionais, o dia 23 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Neste sábado, 23 de agosto de 2025 (23/08/2025), é feriado em um município do Ceará. Além disso, outras 14 cidades de vários estados possuem folgas na data. Confira na lista completa:

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm folgas em 23 de agosto:

Pentecoste (Ceará)



Mucurici (Espírito Santo)



Cabeceiras (Goiás)



Iturama (Minas Gerais)



Matozinhos (Minas Gerais)



Mendes Pimentel (Minas Gerais)



Sarzedo (Minas Gerais)



Almeirim (Pará)



Barra de Santa Rosa (Paraíba)



Iretama (Paraná)



Nova Santa Rosa (Paraná)



Vale do Anari (Rondônia)



Independência (Rio Grande do Sul)



Santa Rosa do Sul (Santa Catarina)



Formoso do Araguaia (Tocantins)

Onde é feriado no Ceará hoje, 23 de agosto? Somente um município cearense possui feriado em 23 de agosto: Pentecoste. Instituído em junho de 2016, o feriado municipal em Pentecoste no dia 23 de agosto é alusivo a emancipação política do município, fundado na mesma data em 1873.

A folga foi incluída no calendário da cidade pela Lei Municipal n.º 791/2016. Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.