Hoje, 22 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga

Apesar de agosto ser lembrado como um o mais demorado dos meses e não contar com feriados nacionais, o dia 22 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Nesta sexta-feira, 22 de agosto de 2025 (22/08/2025), não é feriado em nenhum município do Ceará. Apesar disso, mais de 20 cidades de vários estados possuem folgas na data. Confira na lista completa:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm folgas em 22 de agosto:

Canapi (Alagoas)



Inhapi (Alagoas)



Ouro Branco (Alagoas)



Boa Vista do Tupim (Bahia)



Coração de Maria (Bahia)



Itororó (Bahia)



Colatina (Espírito Santo)



Linhares (Espírito Santo)



Campo Alegre de Goiás (Goiás)



Chapadão do Céu (Goiás)



Mundo Novo (Goiás)



Vargem Grande (Maranhão)



Vitorino Freire (Maranhão)



Baião (Pará)



Cajazeiras (Paraíba)



Cocal (Piauí)



Assis Chateaubriand (Paraná)



Atalaia (Paraná)



Esteio (Rio Grande do Sul)



Rancho Queimado (Santa Catarina)



Araraquara (São Paulo)



Brodowski (São Paulo)



Inúbia Paulista (São Paulo)

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.