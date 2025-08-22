Hoje, 22 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 22 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga22 de agosto não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Veja onde e saiba quais são os próximos feriados do ano
Apesar de agosto ser lembrado como um o mais demorado dos meses e não contar com feriados nacionais, o dia 22 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros.
Nesta sexta-feira, 22 de agosto de 2025 (22/08/2025), não é feriado em nenhum município do Ceará. Apesar disso, mais de 20 cidades de vários estados possuem folgas na data. Confira na lista completa:
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm folgas em 22 de agosto:
- Canapi (Alagoas)
- Inhapi (Alagoas)
- Ouro Branco (Alagoas)
- Boa Vista do Tupim (Bahia)
- Coração de Maria (Bahia)
- Itororó (Bahia)
- Colatina (Espírito Santo)
- Linhares (Espírito Santo)
- Campo Alegre de Goiás (Goiás)
- Chapadão do Céu (Goiás)
- Mundo Novo (Goiás)
- Vargem Grande (Maranhão)
- Vitorino Freire (Maranhão)
- Baião (Pará)
- Cajazeiras (Paraíba)
- Cocal (Piauí)
- Assis Chateaubriand (Paraná)
- Atalaia (Paraná)
- Esteio (Rio Grande do Sul)
- Rancho Queimado (Santa Catarina)
- Araraquara (São Paulo)
- Brodowski (São Paulo)
- Inúbia Paulista (São Paulo)
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
- 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida2 de novembro (domingo): Finados
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.