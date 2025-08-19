Hoje, 19 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 19 de agosto é feriado em algumas cidades do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: Divulgação/Thiago Faquineli

Apesar de agosto ser lembrado como um o mais demorado dos meses e não contar com feriados nacionais, o dia 19 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Nesta terça-feira, 19 de agosto de 2025 (19/08/2025), é feriado em um município do Ceará. Além disso, mais cinco cidades de vários estados possuem folgas na data. Confira na lista completa:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm folgas em 19 de agosto:

Ubajara (Ceará)



Vianópolis (Goiás)



São Bernardo (Maranhão)



Nova Monte Verde (Mato Grosso)



Barra do Turvo (São Paulo)



São Luís do Paraitinga (São Paulo)

Onde é feriado no Ceará hoje, 19 de agosto? Somente um município cearense possui feriado em 19 de agosto: Ubajara. Instituído em julho de 2025, o feriado municipal em Ubajara no dia 19 de agosto é alusivo ao Dia do Católico. A folga foi incluída no calendário da cidade pela Lei Municipal n.º 1.717/2025.

Neste ano, Ubajara realiza uma série de festejo e shows, que se estendem até a próxima semana quando o município completará 110 anos de existência, no dia 23 de agosto. No feriado de 19 de agosto, será realizada procissão a partir das 17 horas, saindo da praça da Igreja Matriz até o palco principal do evento, na Avenida dos Constituintes. Às 18 horas haverá missa e, em seguida, shows da banda Dominus e da cantora Adriana Arydes.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga. Feriados nacionais restantes em 2025 Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano: