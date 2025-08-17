Estudante encontra peça rara do século IX em primeira escavação

Objeto do início da Idade Médio foi encontrado por estudante universitária em julho de 2025 / Crédito: Divulgação/Universidade de Newcastle

Uma peça de ouro do início da Idade Média foi identificada por uma estudante de Arqueologia durante escavação em sítio arqueológico em Northumberland, na Inglaterra. A jovem fez a descoberta nos primeiros 90 minutos do trabalho de campo, em julho de 2025. A escavação aconteceu no vale Redesdale, a oeste do condado inglês, após o detectorista de metais Alan Gary encontrar um objeto similar em 2021. O local era investigado por outros alunos da Universidade de Newcastle, ao lado de arqueólogos profissionais.

Natural de Orlando, na Flórida (EUA), a estudante Yara Souza participava de sua primeira escavação. No ano anterior, devido a uma doença, havia precisado deixar a exploração no forte romano de Birdoswald, também na Inglaterra. "Foi realmente impressionante. Depois de ter perdido Birdoswald no ano passado, foi incrível descobrir algo que não era visto há mais de mil anos. Fiquei realmente empolgada com isso", revelou. Dicas de 5 museus para visitar em Fortaleza | SAIBA MAIS Estudante encontra peça do século IX: objeto será analisado

Com aproximadamente quatro centímetros de comprimento, o objeto do século IX possui um remate decorativo em uma das extremidades. O espaço onde foi identificado fica próximo à rota da Dere Street, estrada romana que ligava York a Edimburgo.