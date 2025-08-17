Estudante encontra peça rara do século IX em primeira escavação

Estudante encontra peça rara do século IX em primeira escavaçãoO objeto de ouro foi descoberto em julho de 2025 durante trabalho universitário em sítio arqueológico do condado de Northumberland, Inglaterra
Uma peça de ouro do início da Idade Média foi identificada por uma estudante de Arqueologia durante escavação em sítio arqueológico em Northumberland, na Inglaterra. A jovem fez a descoberta nos primeiros 90 minutos do trabalho de campo, em julho de 2025.
A escavação aconteceu no vale Redesdale, a oeste do condado inglês, após o detectorista de metais Alan Gary encontrar um objeto similar em 2021. O local era investigado por outros alunos da Universidade de Newcastle, ao lado de arqueólogos profissionais.
Natural de Orlando, na Flórida (EUA), a estudante Yara Souza participava de sua primeira escavação. No ano anterior, devido a uma doença, havia precisado deixar a exploração no forte romano de Birdoswald, também na Inglaterra.
“Foi realmente impressionante. Depois de ter perdido Birdoswald no ano passado, foi incrível descobrir algo que não era visto há mais de mil anos. Fiquei realmente empolgada com isso”, revelou.
Estudante encontra peça do século IX: objeto será analisado
Com aproximadamente quatro centímetros de comprimento, o objeto do século IX possui um remate decorativo em uma das extremidades. O espaço onde foi identificado fica próximo à rota da Dere Street, estrada romana que ligava York a Edimburgo.
De acordo com informe da Universidade de Newcastle, os especialistas envolvidos na escavação acreditam que tanto a peça recente, quanto a descoberta de 2021, teriam um uso religioso ou cerimonial.
Em apoio à afirmação, considerou-se o fato de que o ouro era de alto status, usado exclusivamente pela elite. Além disso, a Dere Street conectava dois grandes centros religiosos.
“Este é um achado emocionante e de qualidade excepcional e estou muito feliz por Yara ter feito essa descoberta no início de sua carreira como arqueóloga”, afirmou o professor de Arqueologia Romana da universidade, James Gerrard.
A peça será analisada e deve ser exibida no “Great North Museum: Hancock”, localizado em Newcastle.
O colonialismo que nos exclui da nossa herança histórica e arqueológica