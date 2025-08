Hoje, 6 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga

O dia 6 de agosto não tem feriados nacionais, mas há feriados municipais. Veja onde e saiba quais são os próximos feriados do ano

Agosto é considerado por muitos o mês mais demorado do ano por ter 31 dias e não possuir feriados nacionais. No entanto, há feriados municipais e em alguns estados do Brasil.



Nesta quarta-feira, 6 de agosto de 2025 (06/08/2025), não é feriado em municípios do Ceará. Porém, mais de cem cidades de outros estados possuem folgas na data. Confira na lista completa: