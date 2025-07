Hoje, 26 de julho, é feriado? Veja onde data é celebrada e quem folga

Mês das férias escolares, julho é marcado por festividades e atividades de lazer, mas não tem feriado nacional.

Neste sábado, 26 de julho de 2025 (26/07/2025), não é feriado em nenhum município do Ceará. No entanto, cerca de 140 municípios brasileiros, em todas as regiões do País, possuem feriados na data. Confira lista completa abaixo.