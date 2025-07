Dia da Pizza: quando é, qual a origem, curiosidades e mais

No Brasil, o Dia da Pizza é comemorado dia 10 de julho , uma data exclusiva do calendário nacional e que celebra uma das receitas mais populares e democráticas do planeta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Criada em solo brasileiro, a homenagem à iguaria — cuja origem remonta à Antiguidade — também é festejada em outras partes do mundo, porém em diferentes datas e contextos, reforçando essa relação afetiva e gastronômica com a receita que une gerações e culturas à mesa.

Pedidos de pizza perto do Pentágono podem prever conflitos?; ENTENDA

Além da celebração, a data é uma oportunidade para conhecer as curiosidades mais impressionantes envolvendo a pizza em nível global.

Por que o Dia da Pizza é comemorado em 10 de julho no Brasil?



Diferente de outros países, o Dia da Pizza no Brasil tem uma origem específica e oficial. A data foi instituída em 1985 pelo então secretário de Turismo do estado de São Paulo, Caio Luiz de Carvalho, que promovia um concurso estadual para eleger as melhores pizzas do estado.