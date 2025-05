Da pipoca das Kardashian à pizza proteica, a 'febre da proteína' vale a pena?

BBC Alimentos comuns como pipocas têm sido vendidos com novas fórmulas 'super proteicas' Opções de lanches e outros alimentos com alto teor de proteína estão por toda a parte nas prateleiras dos supermercados — desde panquecas e macarrão, até pudim e pizza congelada. Celebridades também estão embarcando nessa tendência. Há duas semanas, Khloe Kardarshian lançou a Khloud Protein Popcorn, um tipo de pipoca proteica que ela descreveu como "a perfeita combinação de um lanche saboroso e uma dose de proteína para energizar seu dia". Em janeiro, Zac Efron também promoveu um mingau rico em proteínas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mas esse aumento de publicidade de produtos proteicos é apenas uma jogada de marketing ou esses alimentos podem realmente ajudar aqueles que estão tentando ganhar massa muscular ou ter uma vida saudável? E vale a pena pagar a mais por isso? Getty Images Khloe Kardashian lançou recentemente um tipo de pipoca rica em proteínas As vendas desses produtos estão em alta. Dados compartilhados com a BBC News pela agência de pesquisa Mintel mostram que, com exceção dos itens de nutrição esportiva, 8,3% dos alimentos lançados no primeiro trimestre de 2025 alegavam ser fontes de proteína ou ter alto teor desse nutriente. O número represente um aumento em relação aos 6,1% em 2024 e 4,6% em 2023. Kiti Soininen, diretora de pesquisa da Mintel, afirma que essas alegações são feitas em alimentos que já são naturalmente ricos em proteínas, como peito de frango e leguminosas, mas também aparecem em alimentos em que esse nutriente não é tão esperado.

"Mousses, sobremesas, granola, panquecas e até pizzas estão sendo vendidas como produtos com alto teor de proteína", afirma. "E a proteína no rótulo faz com que as pessoas pensem que o produto é mais saudável." 'Jogada de marketing' Os benefícios da proteína vão desde o ganho muscular e melhor performance no esporte até o auxílio na perda de peso — deixando as pessoas mais saciadas — e na saúde de mulheres durante a gravidez. Isso explica, em parte, o 'hype' em torno dos produtos super proteicos.

Mas, para que um fabricante possa anunciar um produto como 'fonte de proteína', ele deve comprovar aos órgãos regulares que pelo menos 12% do valor energético do alimento vem da proteína. Já para alimentos 'com alto teor de proteína', esse valor deve ser de 20%. Com objetivo de atingir essas porcentagens, muitos fabricantes adicionam ingredientes ricos em proteínas ao produto, como nozes e leguminosas, ou os tornam mais densos removendo água da composição. De acordo com Paul Morgan, professor de nutrição, grande parte dos produtos vendidos no mercado hoje, que alegam ter alto teor proteico são, na verdade, uma "jogada de marketing". E alerta que não são tão saudáveis como parecem.

"Eu acho que eles trazem algum tipo de benefício, mas é preciso cautela porque muitos desses produtos são ultraprocessados, e essa é uma área muito debatida por pesquisadores e que a gente ainda sabe pouco", afirma. Getty Images Alguns fabricantes adicionam alimentos ricos em proteína aos seus produtos para que eles possam ser considerados "fonte de proteína' Ethan Smith, personal trainer em Liverpool, também concorda que há uma estratégia de marketing muito forte. "Durante meus 12 anos como personal trainer, eu nunca vi tanto alarde em torno dos benefícios da proteína como agora", afirma.