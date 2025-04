Sanduíche de salmão com queijo cottage (Imagem: Alexander Prokopenko | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Culinaria

As proteínas são nutrientes essenciais para o crescimento e a recuperação dos músculos, desempenhando um papel fundamental no ganho de massa muscular. Durante os treinos, as fibras musculares sofrem pequenas lesões que precisam ser reparadas, e é nesse processo que as proteínas atuam, promovendo a reconstrução e o fortalecimento dos músculos. Além das principais refeições, incluir lanches ricos em proteínas na rotina pode ser uma ótima estratégia para manter o corpo bem nutrido ao longo do dia e potencializar os resultados. Eles ajudam a fornecer aminoácidos de forma constante, favorecendo o ganho de massa muscular de maneira mais eficiente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A seguir, confira 8 lanches ricos em proteínas para aumentar a massa muscular! Sanduíche de salmão com queijo cottage Ingredientes 4 fatias de pão da sua escolha

150 g de salmão defumado fatiado

defumado fatiado 1/2 xícara de chá de queijo cottage

Polpa de 1/2 abacate fatiado

1/2 tomate sem sementes e fatiado

Sal, tomilho, pimenta-do-reino moída e suco de limão a gosto Modo de preparo Espalhe o queijo cottage em uma das fatias de pão. Em seguida, coloque as fatias de abacate e tomate sobre o queijo. Disponha as fatias de salmão acima dos ingredientes. Tempere com suco de limão, tomilho, sal e pimenta-do-reino. Cubra o sanduíche com outra fatia de pão. Sirva em seguida. Crepioca de espinafre com frango Ingredientes Massa 2 ovos

2 colheres de sopa de goma de tapioca

1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas

picadas Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar Recheio

1 xícara de chá de peito de frango cozido e desfiado

1/2 xícara de chá de queijo minas frescal amassado

Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Massa Em um recipiente, coloque os ovos e, com a ajuda de um garfo, bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a goma de tapioca e misture até obter uma massa espessa. Acrescente as folhas de espinafre e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a massa da crepioca sobre a panela e espalhe para cobrir o fundo. Cozinhe até que a parte de baixo da crepioca esteja firme e comece a dourar. Com cuidado, vire a crepioca e doure o outro lado. Desligue o fogo, transfira para um prato e reserve.

Recheio Em um recipiente, coloque o frango desfiado e o queijo minas e misture. Tempere com sal, orégano e pimenta-do-reino. Coloque o recheio sobre metade da crepioca, dobre a outra metade por cima e pressione levemente. Sirva em seguida. Sanduíche de pasta de amendoim com banana Ingredientes 2 fatias de pão integral

1 banana descascada e cortada em rodelas

Mel, pasta de amendoim e canela em pó a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque as duas fatias de pão integral e leve ao fogo baixo até que fiquem douradas e crocantes. Desligue o fogo, transfira para um prato e, com a ajuda de uma faca, espalhe uma quantidade generosa de pasta de amendoim em cada fatia. Após, em uma das fatias de pão, disponha as rodelas de banana. Regue o sanduíche com mel e polvilhe com a canela em pó. Feche e sirva em seguida.

Kibe vegetariano (Imagem: Cassiano Correia | Shutterstock) Kibe vegetariano Ingredientes 500 g de trigo para kibe

1 xícara de chá de proteína de soja texturizada

1 xícara de chá de cheiro-verde picado

1 xícara de chá de hortelã picada

100 ml de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Água quente

1 colher de chá de cominho em pó

1 batata descascada, cozida e amassada

1 cebola descascada e ralada

1 colher de sopa de farinha de grão-de-bico

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar Modo de preparo Em um recipiente, coloque o trigo para kibe, a proteína de soja e o cominho. Cubra com água quente e deixe descansar por 20 minutos. Depois, esprema com ajuda de um pano de prato e coloque em um recipiente. Acrescente os demais ingredientes e misture. Molde os kibes e coloque-os em uma forma untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida. Brownie proteico com chocolate Ingredientes 6 bananas-nanicas descascadas e cortadas em rodelas

1/2 xícara de chá de cacau em pó 70%

2 colheres de sopa de whey protein sabor chocolate

4 colheres de sopa de pasta de amendoim

Gotas de chocolate meio amargo a gosto

Óleo de coco para untar Modo de preparo Em um liquidificador, coloque as bananas-nanicas, o cacau em pó, o whey protein e a pasta de amendoim e bata até obter uma pasta lisa. Despeje a mistura em uma forma untada com óleo de coco, distribua as gotas de chocolate e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.