1º de abril, Dia da Mentira, não é feriado; entenda origem da data

A data também é lembrada em países do exterior. Saiba qual é a origem do Dia da Mentira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dia da Mentira: qual é a origem da data?

Existem várias suposições do motivo para comemorar o Dia da Mentira em 1º de abril. A mais aceita é a que se refere a uma mudança no calendário universal. Até a Idade Média, utilizava-se o Calendário Juliano para dividir os dias e os meses.

Mas no Concílio de Trento, no século XVI, foi instituído o Calendário Gregoriano - em homenagem ao papa Gregório XII - que utilizamos até hoje. Com essa mudança, a data da Páscoa ficou próxima ao dia do equinócio de primavera no Hemisfério Norte.

Isto mudou a forma como a população cristã contava seus dias. O Dia da Mentira, em 1º de abril, surgiu como uma forma de protestar contra as novas mudanças.



Dia da Mentira já teve “fake news” no Brasil

No Brasil, o Dia da Mentira começou a ser comemorado em 1828, com uma pegadinha que envolve um jornal brasileiro.