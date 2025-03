Mês de abril de 2025 terá "super feriadão"; veja quando será

O mês de abril de 2025 terá um feriado prolongado que envolve duas folgas seguidas , algo que não ocorre há anos nas datas comemorativas. Isso porque o feriado da Sexta-feira Santa e do Domingo de Páscoa será emendado com o feriado de Tiradentes.

Não deve ser confundida com o Dia do Repórter, comemorado em 16 de fevereiro.

Sobre o assunto Feriados 2025: ano marca volta das folgas prolongadas; veja datas

9 de abril - Dia Nacional da Biblioteca

Outra data relacionada com a literatura em abril é o Dia Nacional da Biblioteca, que foi estabelecido com o decreto nº 84.631, de 9 de abril de 1980. Ainda, é comemorada junto com a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca e o Dia do Bibliotecário.