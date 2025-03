Você é feliz no trabalho? Pesquisa propõe novo método de avaliação

Um estudo da Universidade da Georgia, nos Estados Unidos, considera o potencial da satisfação no trabalho e estima compensações; entenda

Um estudo da Universidade da Georgia (UGA), nos Estados Unidos, decidiu ir além da teoria dos diferenciais compensatórios e explorar o potencial da satisfação no trabalho. Os resultados foram apresentados na Revista de Economia e Gestão Ambiental em março.

Para desenvolver a relação entre satisfação no emprego, salários e ambiente de trabalho, um modelo empírico foi utilizado. A pesquisa considerou a gratificação geral para compreender os funcionários e localizar as compensações entre as condições de trabalho e a remuneração.