Brasil é o 2º país mais feliz na América do Sul; veja ranking mundial

O Brasil se tornou o segundo país mais feliz na América do Sul no ranking divulgado pela ONU nessa quarta-feira, 19. Avançando da 44ª para 36ª posição, está atrás apenas do Uruguai, que consta na 29ª.

Pela oitava vez consecutiva, a Finlândia lidera a lista da felicidade junto a outros países nórdicos. Os Estados Unidos ocupam o 24º lugar - à frente do Brasil. Entretanto, esta é a pior posição dos EUA desde quando o ranking foi criado, em 2012.