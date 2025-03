Russo trabalha por 2 anos e consegue aposentadoria aos 23 anos

Sua jornada começou aos 16 anos, quando ingressou na escola do Ministério de Assuntos Internos da Rússia. Após cinco anos de estudos intensivos, ele iniciou carreira na divisão territorial do sistema de assuntos internos.

Em 28 de novembro de 2023, ele solicitou a aposentadoria com base nas leis vigentes na época e garantiu sua pensão integral.

Aposentado aos 23 anos: recorde

O feito foi reconhecido oficialmente pela Agência Internacional de Registro de Registros (Interrecord) e registrado no "Livro de Registros da Rússia", o equivalente nacional ao Guinness Book.

Para muitos, sua aposentadoria precoce é uma exceção bizarra. Já a mídia estatal russa vê isso como uma prova da "eficiência e flexibilidade" do sistema de proteção social do país. No fim, tudo depende do ponto de vista.