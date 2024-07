Campeão da Premier League assume trabalho em construção civil

“Algumas dessas mensagens, comportem-se”, respondeu o ex-meia aos seguidores. Alguns disseram que Danny estava ”no fundo do poço” com a nova profissão.

Em vídeos publicados pelo ex-meia, Drinkwater compartilhou um pouco mais da rotina na obra com seus seguidores. O jogador chegou, inclusive, a receber comentários pejorativos após a publicação, mas respondeu todos com bom humor.

Danny Drinkwater, campeão da Premier League com o Leicester, se aventurou em outra profissão após pendurar as chuteiras. Agora aposentado, o jogador de 34 anos, que coleciona passagens pelo Chelsea e pela seleção da Inglaterra, trabalha na construção civil no país europeu.

Campeão da Premier League com Leicester

O auge da carreira de Drinkwater certamente ocorreu durante a passagem pelo Leicester. O ex-meia se destacou ao lado de N’Golo Kanté e Jamie Vardy na surpreendente conquista dos The Foxes da Premier League na temporada 2015-16. Por lá, atuou em 193 partidas e marcou 13 gols.

Seu desempenho na campanha do título da Premier League chamou atenção do Chelsea, que passou R$ 210 milhões para contratá-lo à época. Danny, no entanto, não conseguiu manter o nível dentro de campo. O ex-meia chegou a falar sobre as interferências de problemas pessoais e emocionais na passagem pelos Blues.

“Minha avó morreu, meu avô morreu, meu pai acabou diagnosticado com leucemia. Ele estava lutando pela custódia do meu filho. Meu cachorro também faleceu nesse tempo. Eu estava perdido. Desperdicei os melhores anos da minha vida. Acho que estou no limbo há muito tempo”, declarou em entrevista à época.