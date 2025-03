Joias de 2,6 mil anos são descobertas no maior templo do Egito

/ Crédito: reprodução / Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito

Arqueólogos descobriram um recipiente antigo contendo joias de ouro, amuletos e anéis no Templo de Karnak, no Egito. A coleção de artefatos, datada de 2.600 anos atrás, inclui uma estatueta representando Amon, Khonsu e Mut, uma tríade de deuses venerada na antiga Tebas. A descoberta foi anunciada pelo Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito.

O Templo de Karnak, construído há aproximadamente 4.000 anos, é um dos maiores e mais importantes complexos religiosos da história egípcia. Segundo o arqueólogo Abdelghaffar Wagdy, responsável pela escavação, a área onde as joias foram encontradas provavelmente abrigava instalações administrativas e de armazenamento do templo.