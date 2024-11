Segurança é reforçada em Machu Picchu após polêmica com cinzas humanas

Machu Picchu é uma grande cidade de pedra encravada que atrai os turistas por seus mistérios arqueológicos (Imagem: 3bnarboy | Shutterstock)

O Peru anunciou nesta terça-feira, 19, que reforçará a segurança em Machu Picchu, depois que uma dupla de turistas espalhou o que seriam cinzas humanas no sítio arqueológico, considerado um lugar sagrado, informou o Ministério da Cultura. "Vamos reforçar as medidas de vigilância no lugar", com mais câmeras e pessoal de segurança, disse à AFP o chefe do Parque Arqueológico de Machu Picchu, César Medina.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Acesse o canal das últimas notícias do O POVO no WhatsApp

Na semana passada, um vídeo não datado viralizou na rede social TikTok no qual aparecem duas mulheres na cidadela inca abrindo uma pequena urna e lançando cinzas ao ar. As imagens estavam acompanhadas de um texto com a legenda "uma despedida cheia de amor em Machu Picchu", e as hashtags #cenizas #esparcircenizas ("cinzas" e "espalhar cinzas", em espanhol). O vídeo de cerca de 30 segundos de duração já foi apagado da conta @IncaGoExpeditions, uma agência de turismo que o difundiu.

Segundo o chefe de Machu Picchu, não foi possível fazer uma denúncia porque a legislação local não contempla sanções para esses atos. "A polícia tomou conhecimento, mas não houve denúncia porque não se pode abrir um caso contra a agência [de turismo que divulgou o vídeo] por algo que não é penalizado", indicou o funcionário. O episódio servirá para proibir esta prática por razões de salubridade, acrescentou Medina.