Austrália decide sacrificar quase 100 baleias encalhadas na Tasmânia

Tasmania Department of Environment As falsas-orcas encalharam em uma praia remota no noroeste da Tasmânia As autoridades australianas estão sacrificando cerca de 90 falsas-orcas (Pseudorca crassidens) que sobreviveram a um encalhe em massa em uma praia remota da Tasmânia. Uma equipe de especialistas que está no local disse que as condições complexas tornaram impossível salvá-las.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Elas fazem parte de um grupo de 157 falsas-orcas que encalharam perto de Arthur River, no noroeste da ilha. As demais morreram logo após o encalhe.

A Tasmânia tem testemunhado uma série de encalhes em massa de baleias nos últimos anos — incluindo o pior já registrado na Austrália, em 2020 —, mas não havia um encalhe em massa de falsas-orcas na região há mais de 50 anos. 'Absolutamente horrível' As falsas-orcas são tecnicamente uma das maiores espécies de golfinhos do mundo, assim como as orcas. Elas podem crescer até 6 metros e pesar 1,5 tonelada. As autoridades disseram nesta quarta-feira (19/2) que o grupo estava encalhado no local há cerca de 24 a 48 horas, e que os animais sobreviventes já estavam sob estresse extremo.

Jocelyn Flint, moradora local, contou à rede australiana ABC que foi até o local na manhã desta quarta-feira depois que o filho notou o grupo de falsas-orcas enquanto pescava tubarões durante a noite. "Há bebês. São apenas as famílias delas. Seus olhos estão abertos, elas estão olhando para mim, como se pedissem 'socorro'." "É absolutamente horrível", ela disse.

O local em que elas estão, a cerca de 300 quilômetros da cidade de Launceston, é de difícil acesso, o que dificulta transportar qualquer equipamento de resgate, explicou o biólogo marinho Kris Carlyon à imprensa. "Esse é, possivelmente, o local mais complicado que já vi em 16 anos desempenhando essa função na Tasmânia", ele disse. "Estamos falando de uma estrada bastante acidentada, íngreme e de mão única até o local. Podemos colocar veículos com tração nas quatro rodas lá, mas não muito mais do que isso."