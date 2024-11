Praias privadas e vizinho bilionário: conheça o novo terreno de Neymar

O atacante Neymar agitou o mundo fora do futebol ao anunciar a compra de um terreno em Miami, no bairro de Bal Harbour, um dos mais exclusivos da cidade. Além de alimentar os rumores do retorno do trio “MSN” com ele, Messi e Suárez, o local onde o craque brasileiro pretende construir um novo imóvel conta com praias privadas e vizinhos ricos.

Bal Harbour é um bairro luxuoso, localizado ao norte de Miami Beach. Conhecido por suas praias exclusivas, o local oferece bastante tranquilidade e vistas privilegiadas do oceano Atlântico.

Outro destaque do bairro é um shopping de luxo ao ar livre, com lojas de grifes renomadas como Chanel, Gucci e Prada, além de diversos restaurantes.