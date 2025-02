O mistério da "epidemia" que fez franceses dançarem até a morte em 1518

No início, as pessoas acompanhavam Frau com curiosidade, pois não era comum uma exibição pública como aquela. Aos poucos, quem assistia à mulher percebeu que ela simplesmente não conseguia parar a coreografia.

Por vezes, ela caía de exaustão, mas se levantava e seguia. Nem as dores, a fome ou os ferimentos pelo corpo faziam com que ela parasse…

Para se ter dimensão do fato, as autoridades, incapazes de controlar os dançantes, chegaram a realizar procissões e rezas para “curá-los”. Um dos locais sacros que teria sido utilizado como base para preces em busca da cura da epidemia de dança seria um santuário dedicado a São Vito nas proximidades da cidade.

Durante séculos, estudiosos debateram se o que aconteceu foi um fenômeno social associado à estresse pós-traumático ou uma doença física. Evidências históricas chegam a demarcar o fenômeno como uma espécie de "contágio cultural", uma histeria coletiva enquanto uma reposta psíquica coletiva para o estresse e trauma de conflitos, guerras e escacasses de alimentos.

Apesar disso, especialistas no assunto não chegaram a uma conclusão definitiva sobre o que de fato ocorreu naqueles meses de 1518. Em revisão mais recente, a história da epidemia de dança, ainda que permaneça intrigante reflexões, não apresenta indícios de que terá seus pormenores reveladas.

Ao cruzar as informações contidas em documentos históricos da época, reportagem da BBC constatou que ainda que o fato em si seja o mesmo, os detalhes divergem entre cada conto, crônica ou poema. Ao analisar seis documentos da época, a origem do fato é a mesma: Frau Troffea.



A maneira como começou e as datas, contudo, divergem entre os relatos. As medidas adotadas para "combater" a epidemia também não são as mesmas em cada crônica. Assim, os fragmentos históricos que embasam o relato se restringem a isso: fragmentos. Ainda assim, a imaginação e as narrativas em torno disso seguem como um verdadeiro mistério.

Confira notícias relacionadas