Avó argentina de 76 anos cai na risada e viraliza após provar caipirinha pela primeira vez

Uma avó argentina, de 76 anos, viralizou no TikTok após experimentar a tradicional caipirinha brasileira e cair na risada com os efeitos da bebida. Mabel curtia a praia de Canasvieiras, em Santa Catarina, no domingo, 26, quando optou por provar a bebida pela primeira vez.

Mabel estava curtindo também pela primeira vez uma praia brasileira com a família e decidiu tomar uma caipirinha, drink clássico da cultura do Brasil, sem ter plena certeza do que os efeitos do drink poderiam causar já que nunca havia consumido bebida alcoólica dessa forma.