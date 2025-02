Data fictícia foi inspirada pela sitcom ‘Parks and Recreation’, nos Estados Unidos, e acabou se popularizando na vida real; saiba o que é Galentine's Day

“Minhas amigas e eu deixamos nossos maridos e namorados em casa, e simplesmente chegamos e nos divertimos, no estilo café da manhã. Mulheres celebrando mulheres”, diz Knope, em frente às câmeras.

Todo dia 13 de fevereiro, data que precede o Valentine’s Day ( Dia dos Namorados ) nos Estados Unidos, Leslie Knope reúne as amigas para uma celebração diferente: o Galentine's Day.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Só tem um problema: assim como Leslie, o feriado é totalmente fictício. Os dois aparecem em um episódio da sitcom norte-americana Parks and Recreation, exibida em 11 de fevereiro de 2010, com direção de Michael Schur, o mesmo produtor da série The Office.