Onze pessoas morrem atropeladas por trem no oeste da Índia

Onze pessoas que desembarcaram precipitadamente de um trem devido ao acionamento de um alarme de incêndio morreram esmagadas por outra composição que vinha em sentido contrário nesta quarta-feira (22), no estado de Maharashtra, no oeste da Índia, informaram as autoridades.

"Onze pessoas morreram e cinco estão recebendo atendimento" de uma equipe médica, declarou Ayush Prasad, um funcionário de alto escalão do distrito de Jalgaon, a 400 quilômetros de Mumbai, onde ocorreu o acidente.